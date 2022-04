UZNEMIRUJUĆI REZULTATI OBDUKCIJA PREMINULIH KOVID PACIJENATA Dr Radosavljević otkrio jednu pojavu koja posebno ZABRINJAVA! (VIDEO)

U Institutu za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu, koji je nedavno dobio sigurnu specijalizovanu obdukcionu salu, dobijeni su prvi rezultati obdukcija pacijenata koji su bili zaraženi koronom.

Rezultati obdukcije su pokazali da su kod preminulih vidljive promene na plućima - zapaljenje pluća, a kod nekih je bilo vidljivo stvaranje tromba u krvnim sudovima ili prisustvo miokarditisa - zapaljenja srčanog mišića. Iz Instituta za sudsku medicinu objasnili su da se ne rade ciljane obdukcije preminulih od kovida, već se svako telo koje je upućeno na obdukciju testira i tako utvrđuje da je preminuli bio pozitivan na virus korona.

foto: Kurir Televizija

Gost jutarnjeg programa Kurir televizije bio je prim. dr Radoslav Radosavljević, specijalista patolog.

foto: Kurir Televizija

- Obdukcija je jedan od načina i metoda dijagnostikovanja oboljenja posle smrti pacijenta. Obdukcijom utvrđujemo ne samo uzrok smrti, već utvrđujemo i bolesti koje su ti pacijenti imali - rekao je prim. dr Radoslav Radosavljević, specijalista patolog.

1 / 5 Foto: Kurir Televizija

Prim. dr Radoslav Radosavljević, specijalista patolog objasnio je šta se saznalo u toku obdukcija.

- Obdukcija je jedan neprikosnoveni metod, jer nam pruža mogućnost da mi u miru i tišini bez spoljašnjih uticaja uzimamo uzorke za analizu. Koronu izaziva virus korona. Kako je naglo počeo taj virus da se širi, on je izazvao veliku paniku. Sada postoje savreme obdukcione sale, koje su usaglašene sa svetskim standardima i pružaju najveći nivo zaštite. Mi imamo obdukcione sale koje imaju tri nivao zaštite - prim. dr Radoslav Radosavljević, specijalista patolog.

Doktor Radosavljević posebno je naveo jedan slučaj.

- Sada se obdukcija radi kod pacijenata za koje mi ne znamo sa sigurnošću da su bolovali od kovida ili za one za koje znamo da su sigurno bolovali od kovida, pa da vidimo koja je razlika u analizama. Obdukcija koja je rađena na pacijentu koji je u Batajnci preminuo je rađena na zahtev direktorke prof. Adžić. Pacijent je bio mlad, za jedan dan je umro. Nije potvrđeno bilo da je pozitivan. Nije bilo ni vremena, ni mogućnosti - prim. dr Radoslav Radosavljević, specijalista patolog.

foto: Kurir Televizija

Doktor Radosavljević je naglasio da koronavirus uništava ćelijske organele, kao i da se dešava intercelularna destrukcija.

- Rezultati te obdukcije su u skladu sa rezultatima koji su preminuli od kovida, koje su rađene u nekim drugim zemljama, recimo u Americi (u Sijetlu, Vašingtonu), rađene su studije u Italiji, Španiji i Nemačkoj. Sve te studije su pokazale da je koronavirus, da je multisistemski, da obuhvata sve organe, ulazi u svaku ćeliju i uništava ćelijske organele. Mi to zovemo intercelularno uništavanje - destrukcija. Uništava mitohondrije, to su toplane ćelija, uništava endoplazmatski retikulum. To je RNK virus, znači nije DNK, pa je zato veliki problem u dijagnostici virusa. Kod kovid pacijenata su nađene promene. Osim direktnih promena, najčešće na plućima, srcu, na bubrezima, na jetri, pankreasu, mozgu, i u koštanoj srži su nađene promene - prim. dr Radoslav Radosavljević, specijalista patolog.

