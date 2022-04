NAJNOVIJI KORONA PRESEK: Novi rast brojki, više novozaraženih i preminulih pacijenata

U prethodnih 24 sata u Srbiji je na korona virus testirano 11.208 građana od kojih je 981 novozaražen.

Preminula su devet pacijenta, na respiratorima u bolnicama širom Srbije je 27 obolelih.

Podsetimo, dan ranije na korona virus testirano je 7.473 građana od kojih je 699 bilo novozaraženih. Preminula su četiri pacijenta, a na respiratorima je bilo 30 obolelih.

Pulmolozi kardiolozi ovih dana imaju pune ruke posla, a očekuju da će nakon završetka praznovanja, pritisak na njihove ambulante biti još veći.

Samo u Zavodu za plućne bolesti i tuberkulozu u Beogradu dnevno pregledaju oko stotinak onih koji u ovu ustanovu dolaze prvi put zbog disajnih tegoba uzrokovanih nekom respiratornom infekcijom.

Red se čeka i na pregled kardiologa jer kao posledica respiratornih problema javljaju se i upale srčanog mišića, pa čak i popuštanje srca.

Dr Katarina Mijatović, pulmolog i zamenik direktora Zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu, kaže za Novosti da je povećan broj respiratornih infekcija u ovo doba godine direktna posledica skidanja maski:

- Dugo smo bili u režimu kovida i pridržavali se strogo higijenskih mera. Zbog toga smo bili zaštićeni i od drugih virusa, pa kada smo masovno skinuli maske, one su počele da se ispoljavaju. Za one sa alergijskim rinitisom, a njihov broj je veliki, dovoljan je i blag pad imuniteta da dođe do upale i donjih disajnih puteva i pojave bakterija.

(Kurir.rs)