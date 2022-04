DIREKTOR RHMZ-A ZA KURIR OTKRIO NAJTAČNIJU PROGNOZU ZA PRAZNIKE! Zna se kakvo nas vreme čeka do POČETKA SLEDEĆE NEDELJE (FOTO)

U susret 1. maju mnogi spajaju slobodne dane, kako one koji im sleduju, tako i neke koje slobodne koje su štedeli da bi ih spojili i sebi napravili lep produženi vikend.

U susret Prazniku rada, koji se u Srbiji danas mahom mladi obeležavaju roštiljanjem i pićem u prirodi, sve verovatno interesuju izgledi vremena za naredne dane.

foto: Beta Milan Obradović

Prof. dr Jugoslav Nikolić, direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda za Kurir kaže da danas čeka priliv hladnijeg vazduha iz srednje Evrope.

- Maksimalna temperatura u većini mesta biće oko 15 stepeni, a na istoku Srbije i do 18 stepeni - rekao je on i dodao da nas nakon kratkotrajnog zahlađenja, u dane praznika ponovo se očekuje porast temperature, koja će biti u granicama višegodišnjeg proseka (od 19 do 24 stepena).

- U petak i subotu (29. i 30. aprila) u većini krajeva suvo i promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a lokalna pojava kratkotrajne kiše biće moguća samo na istoku Srbije - rekao je on i dodao da će u nedelju, 1. maja biti malo do umereno oblačno, suvo i toplo.

A početkom naredne sedmice, prema njegovim najavama, ponovo se očekuje netabilno vreme.

foto: Nemanja Nikolić

- Smenjivaće se sunčani intervali i pojava pljuskova sa grmljavinom, koji će u ponedeljak, 2. maja biti češći na zapadu i jugozapadu Srbije, dok se u utorak 3.. maja očekuju u svim krajevima zemlje.

- Nestabilan period sa učestalom pojavom kiše, pljuskova i grmljavina zadržaće se i nakon praznika, dok će temperatura biti oko i malo ispod proseka za prvu polovinu maja (od 16 do 21 stepen) - zaključio je Nikolić.

Kurir.rs / Suzana Trajković

