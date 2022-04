MILOŠ ODRŽAO LEKCIJU SVIMA KOJI PLJUJU PO SRBIJI: Radio je kao bankar u Australiji, a onda shvatio da to NIJE ŽIVOT kakav želi!

U Beogradu je živeo do sedme godine, a onda se sa roditeljima, bratom i sestrom preselio na Novi Zeland, pa u Australiju, gde je ostao do 2015. godine

"U Australiji, za razliku od Srbije, nisam imao osećaj da sam živ. Tamo se radi od osam do pet, posle čega svi idu kući i ne izlaze do narednog dana, svi gledaju samo sebe. U Srbiji me je oduševilo što u bilo koje doba možete videti ljude kako se šetaju sa porodicom ili kućnim ljubimcima ili sede u kafićima. Zahvalan sam Australiji i Novom Zelandu na tome što sam naučio jezik i upoznao razne ljude, ali takav sistem nije za mene" iskren je Miloš.

Umesto da preko okeana obavlja finansijske poslove, za šta se školovao, Miloš je rešio da u prestonici Srbije dočekuje goste iz celog sveta, posprema im sobe i kupuje burek za doručak, i savetuje šta prvo da vide u Beogradu.

"Volim da se upoznam sa ljudima i da čujem drugačiji način mišljenja, što nije moguće u kancelarijskom poslu. Jedno su brojevi, a drugo živa reč", objašnjava.

Najviše je imao turista iz Turske, Rusije i Holandije, a nedavno, čak i zemljake iz kvarta u kojem je živeo u Oklandu.

"Kad ih pitam zbog čega su odabrali Srbiju, oni odgovore da su na televiziji čuli svašta o našoj zemlji, i da pošto očekuju "divlji zapad", dolaze da provere šta je istina. Posle tri dana požele ponovo da dođu, jer, kako mi kažu, nigde u svetu ne dožive takvo gostoprimstvo. Želim da pokažem ljudima da mi Srbi nismo zla nacija kao što nas doživljavaju u svetu.

"Moja majka je poreklom iz Rume, a otac iz Vašice. Zahvalan sam ocu koji je, kad smo stigli na Novi Zeland rekao da ćemo u kući uvek pričati na srpskom jeziku, osim kad nam neko dođe u goste", priča mi Miloš i proverava mobilni telefon jer očekuje nove goste.

"Turistima se najviše dopadaju rakija, kulen i noćni život. Iako je Exit u julu, ja već imam rezervisane krevete tokom celog festivala. Nedavno mi je bio elektroinženjer iz Holandije koji, verovali ili ne, nikad nije čuo za Nikolu Teslu. Pričali smo satima o tome", seća se.

Ovaj mladi momak planira da ostane da živi u Beogradu, da obiđe zemlje bivše Jugoslavije i Evropu i da proširi svoje smeštajne kapacitete.

"Voleo bih da sve sobe imaju po tri zvezdice i da zaposlim barem nekoliko ljudi. Iako to deluje pomalo bezobrazno, glavni razlog mog povratka u Srbiju je da uložim svoje vreme i novac u ovu zemlju, umesto u već razvijenu državu poput Australije", rekao mi je Miloš na kraju razgovora.

