NE ŽELIM DA ŽIVIM KAO TI SAMO DA BIH IMAO OSNOVNO! Srpkinja otkrila zbog čega njen sin NEĆE DECU, pljušte komentari ON JE SEBIČAN!

Majka iz Srbije, podelila je na svom Tviter nalogu razgovor sa sinom, u kojem je on naveo da ne planira da ima decu, te i da živi poput nje, odnosno, da ne želi da radi više poslova, samo da bi deci obezbedio osnovne stvari u životu.

Tviterašica koja se potpisuje kao Armenika, kroz niz tvitova, prenela je razmišljanje svog starijeg sina, a njeni tvitovi, zaokupili su veliku pažnju ljudi na ovoj mreži.

Naime, mladić je nakon što je rekao da ne planira da ima decu, počeo da poredi životne uslove u Evropi, Americi, Aziji, Africi, čime je obrazložio svoje razmišljanje.

- Moj stariji sin, prav, zdrav, odličan student na ETF-u, dakle svaka država da ga poželi, nedavno mi mrtav ozbiljan rekao da ne planira da ima decu. Na pitanje zašto-odgovori:

- Ne želim da živim kao ti, da radim više poslova bez predaha, da se pred tom decom pravim da je sve u redu a ovamo plačeš noću kad kažem koliko treba za ekskurziju i onda volšebno stvoriš pare. Sistem u kome dvoje treba da rade od jutra do mraka da bi mogli da prežive je problem u celom Zapadnom svetu zato i nema više dece. Nemoguće je da se radi po 10 sati dnevno i kvalitetno podiže više dece.

Više dece u Zapadnom svetu imaju samo odlično situirane porodice gde majka uglavnom ne radi ili radi nešto na nivou hobija i porodice verskih fanatika. I jednih i drugih je ekstremno malo. Pokušaji državne podrške u recimo Švedskoj čine da se možda dobaci do proste reprodukcije.

U Aziji i Africi se više dece rađa uglavnom u ekstremno siromašnim društvima jer prosto ne znaju za kontracepciju plus tu decu podiže šira porodica dakle nije sve na jednom paru.

Ako budem uspeo da stvorim u životu dovoljno da mogu da porodici obezbedim lep život bez da mučim i sebe i partnerku i tu potencijalnu decu - možda i promenim stav.

U komentarima koji su nastupili, korisnici su se podelili u dva tabora, one kojima je ovakvo razmišljanje prihvatljivo i na one koji ne podržavaju ovakvo razmišljanje mladića.

- Reci mu slobodno da to nije tačno. U Nemačkoj vrlo često majke ne rade i žive lepo od jedne plate. Ne radi ni otac više od 8h dnevno, ako je školovan. Majke često rade 50% radnog vremena, imaju pravo na to. Više dece imaju siromašniji slojevi, često migranti - napsiao je jedan tviteraš.

Sledeći je bio mišljenja da poređenje nije na mestu, navodivši da u podizanju dece ne vide nikakvo žrtvovanje.

- Poređenje nije u redu, sve se u životu može doživeti i preživeti pre dece i sa decom, na žalost neki nikada neće osetiti lepotu dečijeg odrastanja, uživanja u mnogim stvarima sa njima, ja tu ne vidim nikakvo žrtvovanje, čega žrtvovanje - napisala je ova tviterašica.

Jedan od tviteraša, ovakvo razmišljanje je ocenio kao sebičluk.

- Na žalost, odgajili ste pametno ali sebično dete (čoveka) sa izvrnutom logikom, bez obzira živeo u Srbiji ili van. Deca su bogatstvo mimo bilo kog poređenja (to će vam potvrditi i oni koji na žalost, ne mogu da ih imaju). To nema veze sa materijalnim stanjem, već stanjem svesti - napisao je on.

Na kraju, u nekoliko navrata se ponovo oglasila i sama majka momka, još jednom dokazavši onu staru "majka je majka", napisavši da ona samo želi da njeno dete bude srećno.

- Držim zlatnu vodu u ustima i mućkam da ne lanem. Samo želim da on bude srećan pa kako bude - navela je ona.

