IMATI LJUBIMCA JE LUKSUZ! Ako hoćete kucu ili macu, u startu vam je potrebno MNOGO PARA, zavrteće vam se u glavi od sume (FOTO)

Štene košta od 50 do 3.000 evra, što zavisi od rase i porekla. Rasno mače možete platiti i do 2.000 evra. A Kurir vam daje troškovnik za sve što je potrebno za njihovo odgajanje

Iako ljubav prema životinjama i debljina novčanika nemaju nikakve veze, pre nego što postanete prijatelj četvoronožnog drugara, važno je da znate da ipak morate imati određena sredstva kada uzimate kucu ili macu.

Važno je da znate da je početak uvek najskuplji, pa vas hrana, vakcina i oprema mogu koštati do 57.000 dinara!

Ako se odlučite da kupite psa, cena zavisi od rase i porekla, a štene košta od 50 do 3.000 evra, što uslovljavaju rasa i pedigre. Rasno mače možete platiti i do 2.000 evra.

Ipak, najbolja opcija je da, ako možete, ljubimca udomite, jer ih je mnogo bez doma.

A to je samo početni izdatak...

Prva godina, kada uzimate psa ili macu, zahteva najveća ulaganja - posebna hrana, vakcine, čipovanje...

- Vakcinacija protiv besnila jednom godišnje košta od 1.000 do 1.600 dinara i po zakonu je obavezna. Uz vakcinu za besnilo ide i čipovanje, koje je takođe obavezno. Tu je i vakcina protiv zaraznih bolesti koja se daje jednom godišnje i košta od 1.700 do 2.000 dinara. Za pse postoji vakcina za zarazni kašalj, po ceni od 2.000 dinara, i vakcina za mačju leukemiju koja košta isto toliko - kaže za Kurir veterinar Ognjen Popović.

Ne sme se zaboraviti na čišćenje ljubimaca od parazita, koje košta od 500 do 1.200 dinara, i ponavlja se na svakih nekoliko meseci, a bitno je i za četvoronožnog drugara i za zdravlje ukućana.

Koliko zapravo košta pas? Vakcina protiv besnila - od 1.000 do 1.600 Vakcina protiv zaraznih bolesti - od 1.700 do 2.000 Vakcina protiv zaraznog kašlja - 2.000 Sterilizacija - od 10.000 do 15.000 Zaštita od buva i krpelja, ampula - od 690 do 3.090 Zaštita od buva i krpelja, ogrlica - od 490 do 4.000 Hrana na džak - od 1.000 do 13.000 Posude za hranu - od 200 do 1.500 Povodac - od 300 do 3.000 Krevetić - od 3.000 do 12.000 Igračke - od 150 do 1.500 Korpa - od 200 do 1.000 Poslastice - 150 do 800 Ukupna suma za početak - od 20.190 do 57.400 * Cene su izražene u dinarima

Zaštita protiv buva, krpelja i komaraca koji mogu preneti ljubimcu teške bolesti veoma je bitna. Prevencije radi, neki vlasnici opredeljuju se za zaštitu u vidu ampula koje koštaju od 690 dinara do 3.090 dinara i utrljavaju se u kožu ljubimca jednom mesečno.

Neki se opredeljuju i za ogrlice čija cena iznosi od 490 dinara do 4.000 dinara, a ljubimca štite od šest do osam meseci. Ako ne želite da vaš ljubimac ima potomstvo, sterilizacija za mace je oko 4.000 dinara, a za pse od 10.000 do 15.000 dinara.

To su troškovi koji se tiču samo veterinara... A gde je hrana?

Cena suve hrane za mačke u vidu granula nižeg cenovnog ranga za manja pakovanja je 150 dinara, a veća pakovanja i kvalitetnija hrana po džakčiću od dva kilograma koštaju do 2.000 dinara.

Sosići za mace kao vlažna hrana su oko 60 dinara po kesici, a uvek morate imati i poslastice koje koštaju od 95 do 220 dinara.

Što se pasa tiče, najisplativija je hrana na džak od 12 kilograma, koja košta od 1.000 do 13.000 dinara, a i njima su potrebne poslastice, od kojih su najjeftinije 150 dinara, a ima i onih od 800 dinara.

Koliko zapravo košta mačka? Vakcina protiv besnila - od 1.000 do 1.600 Vakcina protiv zaraznih bolesti - od 1.700 do 2.000 Vakcina protiv mačje leukemije - 2.000 Sterilizacija - 4.000 Zaštita od buva i krpelja, ampula - 690 do 3.090 Zaštita od buva i krpelja, ogrlica - 490 - 4.000 Granule, manje pakovanje - od 150 do 2.000 Posude za hranu - od 200 do 1.500 Grebalica - 2.000 do 15.000 Krevetić - do 3.000 Igračke - od 150 do 1.500 Posip - od 400 do 2.000 Poslastice - od 95 do 220 Ukupna suma za početak - od 15.185 do 35.910 * Cene su izražene u dinarima

Nikako se ne sme zaboraviti na to da mace moraju imati svoju posudu sa posipom, čija je cena za džakčić od pet kilograma od 400 do 2.000 dinara. A ima toga na početku još... Posudice za hranu koštaju od 200 pa do 1.500 dinara, a ko baš želi da se istroši, može automatsku hranilicu da plati 8.000 dinara.

Krevetići za kuce i mace koštaju od 1.500 do 12.000 dinara, zavisno od vrste i veličine ljubimca.

Za psa vam je potreban povodac, koji košta od 300 do 3.000 dinara. Ako se smatra da pas može ujesti, on mora imati korpu, čija je cena od 200 do 1.000 dinara.

Za mace je dobro obezbediti grebalicu ako nećete da vam grebe nameštaj, a cene su im od 2.000 pa i do 15.000 dinara. Igračkice za ljubimce su u cenovnom opsegu od 150 do 1.500 dinara, a svakako su im potrebne za razonodu.

Suzana Trajković