POSLE PISANJA KURIRA, OGLASIO SE PRESTOLONASLEDNIK ALEKSANDAR KARAĐORĐEVIĆ: Poslao nam je pismo, ovo je rekao o novcu

Prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević za Kurir je, nakon naših pisanja o spletkarenjima na dvoru, odlučio da se oglasi.

Naime, u prvom tekstu o ovoj porodici pisali smo kako je njegova supruga princeza Katarina napravila haos na dvoru nakon što se princ Petar odrekao krune u korist mlađeg brata Filipa, kao i kakvim se spletkarenjima bavila i sa koliko novca raspolaže dvor.

Upitali smo ih da li je istina da ima raskola u porodici, kao i zašto je ceremonija abdiciranja izvršena baš dok je prestolonaslednik u bolnici.

Na insistiranje Kurira stigao je i odgovor prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića koji vam prenosimo u celosti:

- Dugo sam ćutao, pokušavajući da zadržim porodični život za sebe, jer kraljevska porodica se ne razlikuje od bilo koje druge na svetu, porodične stvari smatramo svetim i privatnim. Ali u ovom trenutku je plasirano previše poluinformacija i dezinformacija i mislim da narod mora da zna istinu. Da odgovorim na takozvano pitanje budžeta, koje se toliko puta ponavljalo i na koje sam odgovarao mnogo puta u prošlosti, ali ono se stalno pojavljuje opet, zarad lažnog publiciteta - u vreme Kraljevine, zemlja na kojoj se nalazi Kraljevski kompleks je kupljena, a dvorovi su izgrađeni i održavani privatnim sredstvima mog dede, kralja Aleksandra I i oca, kralja Petra II.

- Nedemokratski režim koji je vladao Jugoslavijom posle Drugog svetskog rata ga je protivzakonito konfiskovao 1947. godine, zajedno sa svom ostalom privatnom imovinom moje porodice, i od tada je Dvorski kompleks u državnom vlasništvu. Moja porodica i ja smo 2001. godine dobili pravo da živimo u našoj porodičnoj kući, ali je vlasništvo ostalo na strani države. Republika Srbija, preko Ministarstva kulture, daje budžetska sredstva za potrebno i neophodno održavanje Kraljevskog kompleksa. Ovo je veliko imanje, sa dva stara dvora i pomoćnim zgradama, koje zahteva mnogo rada i brige. Pre nego što su budžetska sredstva bila odobrena i počela da pristižu, što se dogodilo tek nekoliko godina nakon našeg povratka u Srbiju, moja supruga, princeza Katarina i ja smo prodali svoju privatnu imovinu u inostranstvu i uložili nekoliko miliona evra da spasemo dvor od propadanja. Upravo zbog toga je bilo moguće da se ovo prelepo mesto otvori za posetioce, što je inače bila jedna od mojih prvih odluka po povratku u Srbiju. A kompleksu je bilo neophodno mnogo radova da bi mogao da bude otvoren za javnost. I takođe je potrebno stalno održavanje da bi se održao u valjanom stanju.

- Kao što sam već rekao u uvodnoj rečenici, iako je kraljevska porodica svakako veoma prisutna u očima javnosti i veliki obim naših aktivnosti je dobro poznat svima, mi takođe želimo da deo naših života ostane privatan, kao što i svaki drugi pojedinac želi. Svetost porodice je nešto što je dobro poznato našem narodu, što je deo svih nas, i svako bi bio povređen kad bi vidio da se o njemu šire lažne vesti. I to boli i mene i celu moju porodicu. Svako ko hrani medije lažima i izvrće istinu treba da se duboko stidi, to nije nešto što pristojan čovek sebi sme da dozvoli. Svaki ispravan čovek bi se postideo takvih dela. Sve porodične stvari će se rešavati tamo gde i treba da se rešavaju - unutar porodice. I ja ću se, kao starešina kraljevskog doma, postarati da tako i bude. Mi ne živimo život kao iz bajke, jer takav život postoji upravo samo u bajkama. Samo da vam navedem nekoliko primera pogrešnih informacija koje su objavljene - sastanak Krunskog saveta je otkazan, ali samo zato što želim da se lično sretnem sa svojim savetnicima - kad se vratim u Srbiju, sastanak će biti održan.

- Rad moje supruge je usmeren na humanitarne aktivnosti, koje su dobro poznate javnosti, a o čemu su baš danas pisale vaše kolege iz Kurir stila. Kao što sam već rekao, budžetska sredstva se koriste za održavanje Dvorskog kompleksa i nemaju nikakve veze s radom moje supruge, koji je u okviru njene fondacije. I šta god da neko misli o njoj, meni ili bilo kom drugom članu porodice, korišćenje ružnih imena je nepristojno i ne zaslužuje odgovor. Ona je ta koja je zajedno sa mnom odgajala moje sinove i izvela ih na životni put i na tome sam joj neizmerno zahvalan. Među mnogim drugim dezinformacijama je i ona da je gospodin Ljubodrag Grujić član Krunskog saveta, jer ga tako predstavljaju u medijima, što on više nije, i to nije nešto što se dogodilo juče. Apelujem na sve da prestanu da pišu neistine, jer to samo šteti svima, a ne donosi dobro nikome.

*Nenamernom greškom Kurir je Grujića nazvao članom Krunskog saveta, a on je zapravo član Krunskog veća

Suzana Trajković

