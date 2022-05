MOŽETE DA SE SLIKATE I TO ZA 2.000 EVRA! Budući mladenci na mukama, KRSTE SE kad vide nove CENE i koliko će da ih košta svadba!

Mlade koje ove godine planiraju venčanje, biće na velikim mukama pri odabiru venčanice, jer su one poskupele za 20 odsto. Nabavka gotovih haljina je otežana, ali i materijala od kojih se šiju, a očekuje se da će se trend poskupljenja nastaviti i od jula.

Cena novih haljina je oko 3.000 evra. Iznajmljivanje uglavnom košta od 500 do 600 evra, a mlada koja je prvi put obuče, za to zadovoljstvo mora da izdvoji 1.500 evra. U poznatim salonima, termin za probu mora da se zakaže mesec dana ranije i za to ima samo sat vremena na raspolaganju.

Jovana Despić ističe da je morala da zakazuje novu probu, jer je to nedovoljno vremena za odluku.

"Mesec dana sam čekala na svoj termin, a onda sam za sat vremena uspela na brzinu da probam pet venčanica koje su mi se svidele. Ne znam ko može Despićeva, pčišu Novosti.

Neke mlade se, zbog visokih cena u prestonici, odlučuju da rentiraju haljinu u salonima u unutrašnjosti i tako uštede i do 200 evra. Kupovina nove po ceni od 3.000 se ne isplati, jer je posle pitanje za koliko može da se proda. Zato se većina odlučuje na iznajmljivanje ili šivenje nove venčanice kod krojača, što košta oko 700 evra. U pojedinim salonima kažu da imaju pravilo od pet nošenja i da posle toga ne rentiraju više tu haljinu, ali nema načina da se to utvrdi.

Potražnja za haljinama je velika, a zbog krize na istoku Evrope teže se nabavljaju i to utiče na njihovu cenu, odnosno poskupljenje. Ukrajina je, pored Kine i Vijetnama, poznata i po velikoj proizvodnji venčanica. Većina salona iz Srbije nabavlja robu tamo jer je u Evropi dosta skuplje. I krojači se suočavaju sa problemom nabavke materijala, a uz to je cena te sirovine porasla oko 50 odsto.

I rezervacija restorana skočila je od 15 do 20 odsto, jer su hrana i piće isto toliko poskupeli. Boško Bubanja iz "Ivent industrije Srbije" kaže da su za ovogodišnju sezonu svadbi, koja počinje u maju i traje do kraja oktobra, svi kapaciteti beogradskih restorana već popunjeni, a negde čak i za radne dane. Jedan od razloga za ovako veliko interesovanje je, kako navodi, što je dosta svadbi zakazanih prošle i pretprošle godine premešteno za ovu.

Angažovanje fotografa na svadbi je preskupo, košta od 600 do 700 evra, a pojedini naplaćaju čak neverovatne 2.000 evra.

"To je cena koja obuhvata i posebno slikanje mladenaca na određenim lokacijama, kao i tokom venčanja i gostiju", objašnjava buduća mlada Jovana Despić.

"Uglavnom fotografi za to uzimaju do 700 evra, a šokirali smo se kada smo videli da naplaćaju i 2.000 evra", navela je Despićeva.

