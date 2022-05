NE ZNA SE DA LI JE NOVI ILI PROMENJENI VIRUS: Lekari o stanju dečaka za kog se sumnja da je zaražen misterioznim hepatitisom

Takozvani „misteriozni hepatitis“ kojim je do sada zaraženo više od 230 dece u svetu, izazvao je veliku pažnju javnosti, a vest da je možda registrovan kod jednog deteta u Srbiji, zabrinuo je mnoge roditelje.

Stanje devetogodišnjeg dečaka koji je smešten u Institut za majku i dete “Dr Vukan Čupić” u Beogradu se pažljivo prati, on je trenutno stabilno i za sada nema zvanične potvrde da je u pitanju novi oblik virusa. Ipak, kako su obelodanili lekari, jetra dečaka je u teškom stanju.

- Kod nas na odeljenju leži pacijent, dečak koji ima devet godina, sa simptomima koji ukazuju na novi tip hepatitisa. Međutim, ne možemo još da potvrdimo da se radi o novoj bolesti jer nam nedostaju pojedine analize, zato i dalje kažem da samo postoji sumnja, dokle god ne završimo sa ispitivanjima. Ovo je nova bolest u svetu i kod nas, tako da moramo biti veoma pažljivi. Dečak je klinički u dobrom stanju, ali je žut. Ne žali se na bolove, ali je njegova jetra u teškom i lošem stanju i zabrinjava nas to što se kod deset odsto malih pacijenata jetra ne oporavi - izjavio je za Novu S dr Dragan Prokić, pedijatar i gastroenterohepatolog, načelnik Odeljenja za ispitivanje i lečenje bolesti organa za varenje u Institutu za majku i dete.

Protokol lečenja ne postoji

Kako je ispričao, roditelji su primetili da je detetu požutela koža i doveli ga na pregled.

- Uradili smo već brojne analize, ali u petak nas očekuje još ispitivanja, kao i u ponedeljak, pa ćemo, nadam se, znati šta dalje da radimo, jer protokol o lečenju novog tipa hepatitisa ne postoji i to je ono što nas brine. Inače, za akutni hepatitis se ne daje nikakva ciljana terapija, leči se simptomatski - objašnjava dr Prokić.

Dečak zasad nije životno ugrožen, ali spada u teške pacijente jer njegova jetra nije u stabilnom stanju, ističe doktor.

- Mislili smo da se radi možda o hepatitisu A, ali posle svih analiza i testova koje smo uradili, ispostavilo se da nije u pitanju ta dijagnoza. Inače, na svake tri do četiri godine imamo pacijenta sa hepatitisom, zapaljenjem jetre nepoznatog uzroka. Ono što je ovde najveći problem je što postoji šansa da se jetra ne vrati u normalno stanje i to moramo da pratimo. U slučaju da dođe do pogoršanja, ne isključuje se mogućnost potrebe za transplantacijom. Svakako ostaje na ispitivanju, a nove analize pokazaće koja je dijagnoza i daćemo sve od sebe da izlečimo dete - naglašava dr Prokić.

Slični slučajevi još 1995?

Infektolog Dragan Delić smatra da hepatitis koji se širi svetom nije nikakav misteriozni hepatitis, kako se pominje u javnosti, već akutni hepatitis, samo što nije poznat njegov uzrok.

- Hepatitis predstavlja akutno zapaljenje jetre koju mogu ošteti virusi, a uzrok oštećenja mogu biti i autoimune i metaboličke bolesti. Brojni uzroci mogu dovesti do akutnog oštećenja jetre, a ovaj koji sada uzrokuje bolest kod dece je još uvek nepoznat - naveo je Delić za Tanjug, prenosi Blic.

Kako kaže to nije nije ništa novo i da smo se prvi put sa nepoznatim uzrokom koji oštećuje jetru kod dece susreli još 1995. godine.

- Najviše liči na virusno oštećenje, i kod nas i u svetu vrše se istraživanja kako bi se utvrdilo koji je to virus.

Naveo je da se sa akutnim hepatitisom susreće redovno u svojoj praksi i da od šest do osam odsto pacijenata na njegovom odeljenju godišnje ima oštećenja jetre nepoznatog uzroka.

- Postoji sumnja da je reč o adenovirusu koji nam je poznat, a on je dokazan još 1953. godine. To je virus koji se prenosi kapljičnim putem, ali i putem vode, u bazenu. Najčešće obolevaju predškolska ili školska deca i kod njih adenovirus uglavnom izaziva upalu ždrela, povišenu telesnu temperaturu i uvećane žlezde - naveo je Delić.

Promenjeni ili novi virus

Može, navodi, da izazove i upalu mozga, pluća, kao gastroenteritis koji prate povraćanje i dijareja.

- Da li se ovaj virus promenio, jer do sada nije imao osobinu da oštećuje jetru, još uvek se ne zna, kao ni to da li se možda pojavio neki novi virus - rekao je Delić.

foto: Shutterstock

Naveo je da mnogi hepatitis preleže bez simptoma i da je opasno ako ostane posledica.

- Ne daju svi virusi hroničnu bolest jetre, ali bolest koja traje duže od šest meseci ostavlja za sobom oštećenja. Virus ostane u jetri, razmnožava se i daje hroničnu bolest, iako jetra ima moć regeneracije i veliku zalihu ćelija. Često nam se dešava da pacijenti sa hepatitisom dođu u bolnicu sa cirozom, a da nisu ni znali da imaju hepatitis.

“Dezinfekcija i higijena ruku je u svakom momentu neophodna, te je potrebno kontrolisati decu da ne uzimaju hranu prljavim rukama”, izjavio je pre nekoliko dana u razgovoru za Blic infektolog prof. dr Žarko Ranković.

- Kada govorimo o infekcijama inače, prvi simptom na pojavu žutice ili akutnog hepatitisa može biti povišena temperatura, mučnina, gađenje, povraćanje, pojava žute prebojenosti beonjača, zatim po celom telu, promena boje mokraće koja postaje tamna, stolica postaje bela…. To su simptomi na koje roditelji treba da obrate pažnju i da se jave lekaru, i to je nešto što već znamo - istakao je infektolog Ranković za Blic.

Simptomi opasne bolesti

* Dijareja

* Bol u stomaku

* Mučnina, povraćanje

* Gubitak apetita

* Slabost, malaksalost

* Povišena temperatura, groznica

* Bol u kostima i mišićima

* Promena boje stolice (svetla)

* Promena boje mokraće (tamna)

“Roditelji, posmatrajte decu”

„Ako roditelji primete da je dete malaksalo, da nema energije, hronično je iscrpljeno i da nema apetit, a da je koža požutela, moraju ga odvesti kod lekara”, savetuje prof. Delić.

- Odmah treba da se urade biohemijske analize. Roditelji u ovom periodu, kada postoji opasnost od novog tipa hepatitisa, ali i inače, moraju obratiti pažnju i ne smeju zanemariti simptome kod dece. Virusni hepatitisi su često asimptomatski, ali ne i ovaj - rekao je dr Delić.

Škole imaju spremne procedure

Škole su, kako tvrde direktori, nakon pandemije korone pripremljeni i za ovakve situacije.

- Plan dezinfekcije ustaljen je već dve godine s obzirom da su se svi učenici i zaposleni navikli, kao i stranke koje dolaze - rekao je Mile Saković, direktor Prve ekonomske škole za RTS.

Čak i ako do zaraze dođe, čim se prijavi prvi slučaj, postoje propisane procedure koje škola mora da poštuje.

- Obaveštavaju se nadležne medicinske ustanove čiji radnici izlaze na teren, ali pre njih vrši se dezinfekcija svih elemenata, ulaza, izlaza, brava, vrata, prozora dezinfekcionim sredstvima - poručuje Saković.

SZO: Znaćemo više za mesec dana

Iz SZO su poručili da se preciznije informacije očekuju za manje od mesec dana, koliko će još biti potrebno da se završi sekvencioniranje virusa izolovanog među obolelima i utvrdi šta se zaista dešava. SZO je saopštila da je od posledica „misterioznog hepatitisa“ dosad preminuo bar jedan oboleli.

Prema informacijama koje dolaze iz sveta, lekari pretpostavljaju da bi uzrok nepoznatog hepatitisa, koji nije izazvan nijednim od poznatih virusa - A, B, C, D ili E, mogao da bude adenovirus 41. Ono što je takođe poznato, obolela deca su uzrasta od mesec dana do 16 godina, i uglavnom su u pitanju mališani mlađi od 10 godina.

(Kurir.rs/Blic)