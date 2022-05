VULIN NA OBELEŽAVANJU DANA POLICIJSKE BRIGADE PU BEOGRAD: Vi ste jedinica ljudi koji vole svoje zemlju i narod

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin prisustvovao je danas obeležavanju Dana Policijske brigade Policijske uprave za grad Beograd i krsne slave ove jedinice Đurđevdana.

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin istakao je da je ponosan na Policijsku brigadu i da očekuje da će ova jedinica u organizacionom smislu biti podignuta na viši nivo, jer su njeni pripadnici to svojim radom, ponašanjem i požrtvovanošću zaslužili.

- Mi smo vas opremili, naoružali, potrudili se da popravimo vaš materijalni status i položaj u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova, ali mi ne možemo da vam kupimo poštovanje. Ne možemo umesto vas da stvorimo porodicu od vaše jedinice. Mi ne možemo da vam kupimo poštovanje, to zavisi od svakog od vas ponaosob, a kako budete izgledali vi pojedinačno, tako će izgledati i vaša jedinica - rekao je ministar policije Aleksandar Vulin.

foto: MUP Srbije

- Ne možeš obučiti čoveka ukoliko u čoveku nema osećaja da ono što radi voli, da je ponosan na to što radi, a zemlja zbog koje to radi vredna njegovog života. Niste vi, kao vaše kolege u drugim policijama, samo jedinice koje se brinu o javnom redu i miru, koje su tu kada se pojave odnekud huligani ili demonstracije postanu nasilne. Vi ste jedinica ljudi koji vole svoje zemlju i narod. Očekujem u narednom periodu da će u organizacionom smislu vaša jedinica biti podignuta na viši nivo, jer ste svojim radom, ponašanjem i požrtvovanošću to zaslužili - istakao je ministar policije Aleksandar Vulin.

Pripadnicima Policijske brigade, ministar Vulin je poručio da celo državno rukovodstvo, na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, kao i svi pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uvek i bezuslovno računaju na svoju brigadu.

foto: MUP Srbije

- Naš narod uvek zna da kada se pojavite na ulici, pojavio se red, zakon, i za vama će se pojaviti mir. Tako mora i treba da bude i svako od vas svojim životom garantuje da će ovaj narod živeti i da će jačati. Šta god nam budu donosila vremena ispred nas, a neće biti laka, hoću da znate da brinemo o svakome od vas - kazao je ministar policije Aleksandar Vulin.

Ministar policije Aleksandar Vulin uverio se u opremljenost Policijske brigade i istakao da će Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviti sa ulaganjem i nabavkom najsavremenije opreme za potrebe ove jedinice.

- Ministarstvo unutrašnjih poslova do sada je za potrebe što efikasnijeg rada i funkcionisanja pripadnika brigade obezbedilo najsavremenije uređaje, sportsku opremu, zaštitnu opremu, uniforme, obuću, adekvatne sprave za vežbanje. Obezbeđena je zaštitna oprema za pripadnike koji regulišu javni red i mir, obezbeđena je oprema za balističku zaštitu, oprema za pripadnike Čete konjanika i Čete vodiča službenih pasa, kao i oprema za pripadnike Čete za protivdiverzionu zaštitu. Nastavićemo sa daljim ulaganjima, jer vi zaslužujete da imate najbolje uslove - rekao je ministar policije Aleksandar Vulin.

Ministar policije Aleksandar Vulin odao je poštu nastradalim pripadnicima Policijske brigade Policijske uprave za grad Beograd i položio venac na spomen- obeležje.

(Kurir.rs)