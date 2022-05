SLEDEĆA NEDELJA BIĆE PRAVA LETNJA! Stižu nam temperature i do 30 stepeni, narednih 7 do 10 dana NI KAPI KIŠE!

Ovaj vikend obeležiće košava, ali i pesak iz Sahare. A narednih dana biće veoma toplo. Ovom najavom meteorolog Đorđe Đurić počinje svoju najnoviju prognozu.

- Od sledeće srede sledi nam pravo letnje vreme, u petak i do 30 stepeni. Sledećeg vikenda sledi pad temperatura na prosečne vrednosti za maj. Ovog vikenda Srbija je pod uticajem plitkog ciklona sa juga Italije i Tirenskog mora. U sklopu njega nalazi se oblačni sistem, koji kišu i pljuskove sa grmljavinom donosi oblasti Jadranskog mora, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, dok će na području Srbije biti suvo, a padavina može biti samo na zapadu i jugozapadu Srbije. Srbija se ovog vikenda nalazi u prednjem i toplom sektoru ciklonu. Zbog toga preovladavaju snažna južna strujanja, a sa njima i stiže topla vazdušna masa sa juga, odnosno Mediterana - objašnjava Đurić.

Istovremeno, ovo južno strujanje donosi i čestice pustinjskog peska iz Sahare, to jest sa severa Afrike, pa se od juče nad Srbijom i našim podurčjem nalaze i velike količine prašine i peska iz Sahare.

- Dakle, u Srbiji u nastavku vikenda biće umereno do pretežno oblačno, ali toplo, dok se slaba kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju samo posle podne i pred kraj dana na zapadu i jugozapadu Srbije. Duvaće pojačan jugoistočni vetar, u košavskom području jak, u nedelju krajem dana vetar u slabljenju - navodi on.

Maksimalna temperatura tokom vikenda biće od 22 do 26 stepeni, u Beogradu do 25 stepeni. U Srbiji i u ponedeljak očekuje se umereno oblačno i toplo sa sunčanim intervalima.

- Maksimalna temperatura biće od 23 do 27 stepena. U utorak na severu Srbije biće pretežno sunčano, a u ostalim predelima promenljivo oblačno, u južnim i centralnim predelima sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura biće od 21 do 25 stepeni, u Beogradu do 24 stepena. Od srede se u Srbiji očekuje sunčano i pravo letnje vreme, uz temperature preko 25 stepeni, dok će najtoplije biti u petak, sa maksimalnih 30 stepeni - poručuje Đurić.

Prema trenutnim prognozama, tokom sledećeg vikenda očekuje se osveženje, u subotu ponegde sa pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura biće u padu za 5 do 7 stepeni, tako da bi se temperature vratile na prosečne vrednosti za sredinu maja.

- S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine u Srbiji od 20 do 25 stepeni, vidimo da će one u narednom periodu biti uglavnom oko prosečnih vrednosti ili za koji stepen iznad proseka. Od sledeće srede do petka temperature će biti znatno iznad proseka za sredinu maja, uglavnom za oko 5 do 7 stepeni, da bi potom sredinom meseca one bile u padu na prosečne vrednost - završava on.

Kada je reč o padavinama, njih narednih 7 do 10 dana neće biti u značajnijim količinama i u mnogim predelima neće pasti ni kapi kiše, što bi moglo veoma nepovoljno da deluje na poljoprivredne i ratarske kulture. Slabih padavina u narednih nekoliko dana može biti samo ponegde na jugu i na zapadu Srbije, dok se na severu Srbije, u Beogradu, u Vojvodini i u većem delu centralne Srbije padavine ne očekuju u narednih nedelju dana.

