OBEZBEĐENJE KATARINE KARAĐORĐEVIĆ PRETUKLO DEVOJKU NA DVORU! Gordana: Plakala sam i zapomagala! Princeza šikanira sve zaposlene!

Kako je biti u blizini Katarine Karađorđević najbolje je osetila Gordana Ćosić, koja je posle osam meseci službe napustila dvor ponižena i pretučena, i koja je za medije svojevremeno ispričala svoju ispovest.

- Osam meseci trpela sam strašnu torturu i maltretiranje u Belom dvoru, radeći za Aleksandra i Katarinu Karađorđević. Šikaniranje zaposlenih tamo je svakodnevica. Na kraju, dobila sam i batine i otišla pretučena i ponižena.

Ovako je govorila Gordana Ćosić, koja je radila od aprila do kraja decembra 2011. godine kao PR asistent za porodicu Karađorđević, a njenu ispovest su već u januaru 2012. objavile novine Press. Napisali su da se odlučila da otkrije mračne tajne srpskog dvora kako se nikom drugom ne bi ponovilo ono što je ona doživela.

foto: Damir Dervišagić, Zorana Jevtić

Priču je započela od poslednjeg događaja. Kako kaže, kada je došla po radnu knjižicu posle raskida radnog odnosa, obezbeđenje ju je fizički napalo.

- Došla sam na dvor samo da podignem radnu knjižicu. Presreo me je jedan od četiri člana ličnog princezinog obezbeđenja M. R. (ime poznato redakciji), odmah je počeo da viče na mene i da me tera napolje, govoreći mi da nemam šta da tražim tu. Pošto sam već bila naviknuta na njegovo grubo ponašanje, krenula sam ka izlazu i srela kolegu koji se ponudio da me poveze kući. Zamolio me je da ga sačekam nekoliko minuta, međutim, u tom trenutku M. R. je krenuo na mene, uhvatio me za ramena i počeo na silu da me vuče ka vratima. Gurnuo me je toliko jako da zamalo nisam pala niz stepenice. Plakala sam i zapomagala. Sve su čule i kolege u kancelarijama - priča Gordana, koja po rukama ima vidljive povrede.

Kaže da je pozvala oca, koji je došao zajedno sa njenim bratom.

- Šef ličnog princezinog obezbeđenja pokušao je da me tiho izvede iz dvora. Na svu sreću, pripadnici Žandarmerije na ulazu u dvor videli su da se nešto događa i u kakvom sam stanju, a i otac je već bio tu. Oni su me posavetovali da prijavim napad. Pripadnici Žandarmerije pozvali su kolege iz policije, koje su ubrzo stigle i obavile uviđaj. Kao dokaz imam njihov zapisnik i lekarske nalaze. Najgore od svega je što sam, posle maltretiranja koje sam mesecima trpela na dvoru, gotovo smatrala da M. R. može da radi sve što hoće, jer se konstantno tako i ponašao.

Gordana kaže da je odlučna da tuži pripadnika obezbeđenja koji ju je fizički napao, bez obzira na posledice.

- Iskreno, užasno se plašim šta će se desiti posle svega ovoga. Kada sam došla da radim na dvoru, rečeno mi je otvoreno da vodim računa i da se ne zameram princezi i njoj bliskim ljudima. Ona je žena bez skrupula i neprikosnoveni vladar na dvoru, dok prestolonaslednik predstavlja samo marionetu i ni za šta se ne pita - objašnjava Gordana drhtavim glasom.

Aleksandar Karađorđević, Katarina i njena ćerka iz prvog braka Alison foto: Dragaa Udovičić

Da zbivanja na dvoru nisu nimalo idilična, čuli smo i od još nekoliko bivših uposlenika Aleksandra i Katarine Karađorđević.

- Znaju to svi na dvoru. Iako je prošlo dosta vremena otkako više ne radim tamo, još se dobro sećam kako se princeza ponašala. Interna izreka bila je da se u dvor ide samo po kazni. Pa princeza je umela čitavu državu da digne na noge čak i zbog najmanje gluposti. Ne znam devojku koja priča za vaše novine, ali sam siguran da ništa nije dodala - ispričao je tada za Pres jedan od bivših zaposlenih (ime poznato redakciji).

Po rečima Gordaninog oca Zvonimira, ona je mesecima dolazila uplakana sa posla, ostajala je da radi prekovremeno i vikendom, a plata joj je bila 20.000 dinara. Žalila se da je psihički maltretiraju, preturaju po stvarima...

Gordana kaže da ju je jedna od koleginica zvala istog dana kada se dogodio incident i rekla da je kolege podržavaju.

- Ne ljutim se ni na koga, i ja sam, dok sam tamo radila, bila preplašena, zbunjena... Stres koji smo doživeli moja porodica i ja neizrečiv je. Presrećna sam što više ne radim na dvoru, iako su nam tamo govorili da je to čast. Iskreno se nadam da će se posle ovog nasilja i napada na mene nešto promeniti - priča Gordana.

Ona kaže i da ju je, neposredno pošto je Press od dvora zatražio odgovor na njene tvrdnje, zvala princeza Katarina Karađorđević i poručila joj da ju je razočarala i da je izdala monarhiju.

- Nije bila nimalo prijatna. Jasno mi je dala do znanja da priča za novine može samo da mi naškodi i tražila da dobro razmislim da li išta dobro iz toga može da proistekne.

FAKTI - 1991. godine Karađorđevići su prvi put došli u Srbiju - 2001. godine vraćeno im je državljanstvo i nastanili su se u Belom dvoru - 135 hektara je površina na kojoj se prostire dvorski kompleks na Dedinju - od 2004. godine država finansira održavanje dvorskog kompleksa - od 2005. do 2011. godine za to je potrošeno 465 miliona dinara - od 2010. godine Beli dvor ima status kulturnog dobra

Tada je Pressu iz kancelarije Belog dvora, na pitanje Pressa da prokomentarišu incident u kojem je povređena Gordana Ćosić, odgovoreno da se ništa slično nije dogodilo i da je ona sve izmislila.

- Nije bilo apsolutno nikakvog incidenta. Gospođica Ćosić zamoljena je da napusti dvor, jer se zadržala daleko duže nego što traje postupak preuzimanja radne knjižice, pri čemu je napravila manju scenu. Žao nam je ako je ljuta zbog toga što više ne radi na dvoru, ali ja zaista nemam nikakva saznanja da su Žandarmerija dvora ili policija bile umešane - rekla je PR Belog dvora Katarina Jakovljević.

Na dodatno pitanje kako onda objašnjavaju policijski zapisnik i lekarske nalaze, ponovila je tvrdnju da o tome nemaju nikakva saznanja.

