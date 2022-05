SPREMITE SE, VEČERAS STIŽE RETROGRADNI MERKUR! Astrolog najavio da nam sleduje DUPLO ZLO! OVIH 5 ZNAKOVA ĆE POSEBNO POGODITI!

Period retrogradnog Merkura počinje 10. maja, a prema savetima astrologa Dušana Veličkovića, najvažnije je ostati hladne glave i reagovati tek kada se donese odluka.

On je u "Pulsu Srbije" na Kurir televiziji posebno istakao da je ovo nepovoljan period za potpisivanje bilo kakvih dokumenata i sklapanje ugovora.

- Kada je Merkur retrogradni vi ne vidite stvari onakvim kakvi jesu. On prolazi tamo krajem meseca. To nije dobar period za potpisivanje ugovora. Merkur je u znaku Blizanca, gde je on lord, gde on vlada. A kada je planeta loša i to u svom znaku to je duplo zlo. Mi smo u jednom tehnološkom ludilu, sa svih strana nas bombarduju informacijama. Mi smo žrtve jedne ozbiljne medijske manipulacije i spinova i sve ono što vidimo sa svetskih televizija, realnost je potpuno drugačija - kaže astrolog Veličković.

On je dodao da ćemo oko 16. juna imati mnogo aspekata.

- Ništa ne treba da se potpisuje, ništa da se kupuje dok traje retrogradni Merkur. Oko 16. juna imamo mnogo aspekata, to su susreti. Recimo danima vas niko ne zove, a onda odjednom kreće ludilo. Poenta ovih dana je samo da usporavamo događaje i da ih ostavimo da prenoće - kaže astrolog.

Delovanje na horoskopske znake

- Odnose se na sve znakove gde se te planete nalaze. Znači, Vodolija, Ovan, Riba, Bik i Blizanci. Na te znake, tu je dinamika baš kao u pokvarenoj podmornici. Oni treba da obrate pažnju, da ne reaguju burno i da odlože reakciju i da ostave odluku. Nikako ne treba reagovati na prvu loptu. To je energija na nivou našeg nesvsnog. Najbitnije je da ništa ne radimo besni i u afektu - kaže Veličković.

