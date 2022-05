OVE NEDELJE I DO 32 STEPENA! Najnovija vremenska prognoza meteorologa Čubrila EVO KADA MOŽEMO OČEKIVATI ZAHLAĐENJE

Narednih dana u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo vreme, samo u petak posle podne na severu, a u subotu nad brdsko-planinskim delom regiona pojava pljuskova. Početkom sledeće nedelje moguće je nešto konkretnije osveženje uz malo više kiše, a posle 22. maja, postoji verovatnoća obilnije kiše, kaže meteorolog Marko Čubrilo.

- Od danas, pa sve do utorka sledeće nedelje dosta sunca uz porast temperature, koji će posebno biti izražen krajem ove nedelje kada će u četvrtak i petak maksimumi ponegde biti i oko plus 32 stepena Celzijusa, dok će danas i za dane vikenda biti od plus 23 do 27 stepeni Celzijusa - napisao je Čubrilo na Fejsbuku.

Manje osveženje za vikend će doneti sasvim slab hladan front koji će se premestiti kroz polje anticiklona čije će se jezgro polako izmeštati na sever.

foto: RHMZ

- Taj front bi u petak posle podne zapadnim, severozapadnim i pendge severnim predelima usloviti pojavu lokalnih pljuskova, a obzirom na temperature ponegde može biti i izraženijeg nevremena. Do petka posle podne vetar slab i promenljiv, a u zoni pljuskova u petak prolazno jak, severozapadni. U subotu nad severnim delom regioona pretežno suvo i uglavnom sunčano uz promenljivu oblačnost, dok će and brdsko-planinskim delom regiona biti nestabilno uz grmljavinske pljuskove koji lokalno mogi biti i dosta jaki. Vetar slab severozapadni, samo u zoni pljuskova prolazno jak, piše Telegraf.

Slično vreme biće i u nedelju uz nešto ređu pojavu pljuskova u odnosu na subotu, dok bi u ponedeljak sledeće nedelje ponovo bilo pretežno sunčano i toplo uz maksimume oko plus 30 stepeni Celzijusa.

- Oko utorka je moguće nešto jače pogoršanje uz konkretniju kišu i osetnije osveženje i to bi mogao biti uvod u nestabilniji i kišom bogatiji deo maja jer u ovom momentu osim proračuna operativnog GFS-a koji jedini ide na dužinu od 14 dana i ansamble članovi modela daju signal za moguće konkretnije padavine u poslednjoj dekadi meseca - kaže Čubrilo i rezimira opet narednih 4, 5 dana:

- Bez konkretne kiše osim samo ponegde, lokalno, a stiže i prvi topao talas.

(Kurir.rs)

Bonus video:

04:06 UKOLIKO PLANIRATE LETOVANJE U GRČKU! Ovo su nove cene, pogledajte koliko sada košta GIROS I KAFA