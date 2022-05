STIŽU POTRESI? Meteorolog najavio seriju zemljotresa: Situacija je kao i pre 100 godina! Evo kada se očekuju nova PODRHTAVANJA TLA

Meteorolog Ivan Ristić istakao je da je situacija sa zemljotresima na ovim prostorima identična kao i početkom 20. veka.

- Slična je situacija kao početkom 20. veka. I tada je bilo otopljenje Grenlanda, takođe je bila slična situacija sa virusima, a i u periodu između 1920. i 1930. godine bilo je mnogo zemljotresa. Desila su se tri sada u našem regionu, Zagreb, Banija i ovo sada što se dešava. Najbliže Beogradu se desio jedan zemljotres, bio je baš kod Lazarevca. Sve globalne promene pogode i nas. Kod može da dođe do zemljotresa do 6 Rihtera - kaže Ivan Ristić, meteorolog.

On je naveo da zemljotres podseća na turbulencije u avionu, te da iz tog razloga stvara strah i nelagodu.

- U Japanu bude i do sedam Rihtera. U tih poslednjih 100 godina najjači zemljotresi su se događali na proleće i na jesen. Tako da treba još malo da izdržimo, realno je za očekivati da će početkom leta doći do smirivanja tla. To se desilo i prošle jeseni. To je znak da je zemlja i dalje aktivna i da "živi", što je dobro, jer zahvaljujući tome i postoji život na planeti - kaže meteorolog.

Ivan Ristić je istakao da zemljotresi kod nas nisu prelazili šest Rihtera.

- Tektonske ploče su i dalje aktivne. Po najnovijim saznanjima u centru zemlje se dešavaju i nuklearne reakcije. Dole imamo istu temperaturu kao na suncu, to je oko 6.000 stepeni, apritisak je 3.000.000 veći. Dešava se fuzija i to je znak da dole ima i tih nuklearnih reakcija i da mi imamo i svoju sopstvenu temperaturu, svoju energiju i to je dobro. Ta fuzija nije opasna, opasna je fisija koju je čovek napravio - kaže meteorolog.

Čuveni meteorolog je istakao da koliko god da izgleda dramatično, situacija uopšte nije loša.

- Koliko god sve izgledalo dramatično to je dobro. Pre se samo za Jupiter smatralo da imaju te nuklearne reakcije, ali ima i Zemlja. Ona je veoma specifična - kaže Ristić, koji je zaključio da statistički preko pet Rihtera je bilo samo na proleće i na jesen.

