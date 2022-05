UŽIVAJTE U SUNCU DOK MOŽETE Sledi ozbiljno pogoršanje vremena, za vikend nas očekuju PAD TEMPERATURE I NEPOGODE

Danas nas očekuje uglavnom sunčano vreme, na severu zemlje prepodne pljuskovi, posle podne kišovito samo na jugozapadu zemlje.

foto: Printscreen RHMZ

U petak sunčano, samo pred kraj dana na jugu i jugoistoku Srbije sa pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura u četvrtak i petak od 28 do 32 stepena. Za vikend promenljivo oblačno i nestabilno sa kišom.Temperatura od 16 do 28 stepeni.

foto: Printscreen/RHMZ

Četvrtak

Pretežno sunčano i malo svežije. Od sredine dana u brdsko planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, na istoku pre podne i jak, severozapadni. Jutarnja temperatura od 12 stepeni do 17 stepeni, a najviša dnevna od 25 do 30 stepeni.

foto: Printscreen/RHMZ

Petak

Promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 28 do 31 stepena.

Subota

Pretežno oblačno i svežije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 19 do 26.

Nedelja

Pretežno oblačno i svežije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima ponegde praćenim i grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 17 do 21.

Biometeorološka prognoza za Srbiju za četvrtak

Biometeorološke prilike će izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savetuje astmatičarima i osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Očekivane meteoropatske reakcije su reumatski i bolovi u mišićima.

foto: Printscreen/RHMZ

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:54 Vremenska prognoza za 25.5.2022.