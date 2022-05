SPREMITE SE ZA LETNJE TEMPERATURE! Detaljna vremenska prognoza za naredne dane: RHMZ poslao ovu preporuku

Vetar slab do umeren severni. Najniža temperatura od 7 do 13 °C, a najviša od 24 do 27°C.

Očekivana biometeorološka situacija pogodovaće većini hronično obolelih i osetljivih osoba, iako su kod pojedinaca moguće uobičajene tegobe. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi. Preporučuje se boravak na otvorenom i umerena fizička aktivnost.

U utorak pretežno sunčano i toplo. Posle podne, uglavnom u brdsko-planinskim predelima, uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

U serdu pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura od 7 do 13, najviša dnevna od 24 do 27 stepeni.

Drugi deo sledeće nedelje najverovatnije donosi prve letnje vrućine ove godine.

Utorak

Promenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnom pojavom pljuskova i grmljavine. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 7 do 13 stepeni, najviša dnevna od 23 do 25.

Sreda

Pretežno sunčano i toplo, samo u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab promenljiv. Najniža temperatura od 8 do 13 stepeni, najviša dnevna od 24 do 27

Četvrtak

Pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 8 do 15 stepeni, najviša dnevna od 25 do 29.

