OVO SU NAJBOLJI NAČINI DA UŠTEDITE STRUJU U DOMAĆINSTVU Stručnjak otkriva TRIK kojim možete da smanjite račune i do 20% (VIDEO)

Struja u Srbiji mora da poskupi, ali se još ne zna kada će to biti ni koliko će tačno poskupljenje iznositi. Ovo je sada i zvanično saopšteno iz resornog ministarstva.

Dodatnih zvaničnih informacija nema, a nezvanično struja bi mogla da poskupi i tokom leta.

Na struji svakako moze da se uštedi, a kako i na koji način to može istraživao je novinar Kurir televizije Predrag Žambok.

- Možemo da uštedimo odgovornim odnosom prema elektrilnoj energiji, dakle jednim racionalnim pristupom, bez smanjenja kvaliteta života, i to se može uštedeti od 15 do 20% električne energije, uključujući i ovo - rekao je Petar Bogosavljević iz Udruženja potrošača.

A ovo su neki od načina.

- Možemo da isključimo električni šporet dva-tri minuta pre nego što je voda za kafu proključala. To na prvi pogled izgleda malo, ali doći ćemo do saznanja da ćemo mnogo uštedeti. I bojler treba uključivati neposredno pred kupanje. Bitno je i da mi moramo da promenimo tarifni sistem. Imamo apsurdne situacije. Netačna je i tvrdnja da imamo najnižu cenu električne energije u Evropi. Velika većina zemalja Evropske unije, među njima i Grčka i Holandija i one koje su bogatije od nas imaju nižu cenu električne energije po utrošenom kilovat/času, od potrošača u Srbiji - dodaje Bogosavljević.

