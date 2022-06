RHMZ IZDAO NOVO UPOZORENJE, METEO ALARM UPALJEN U CELOJ SRBIJI: Stiže jako nevreme, a ova dva dana će biti najkritičnija

upozorenje na nepogode do 12. juna

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a lokalno se očekuju i kratkotrajne nepogode sa gradom i jakim vetrom.

foto: RHMZ Printscreen

Vetar će biti slab do umeren, u Banatu, donjem Podunavlju i Pomoravlju povremeno i jak južni i jugoistočni, posle podne u slabljenju. Najniža temperatura biće od 12 do 19, a najviša dnevna od 24 do 28 stepeni.

Inače, RHMZ je objavio novo upozorenje za grmljavinske nepogode. Plјuskovi i grmlјavine koji se očekuju danas i sutra lokalno će biti praćeni gradom, jakim vetrom i količinom padavina većom od 20 mm za kratko vreme. U petak i subotu padavine će se intenzivirati, pa se mestimično očekuje od 30 do 60 mm kiše za 24 h.

foto: RHMZ Printscreen

Zbog toga će danas biti upaljen meteo alarm na teritoriji cele Srbije, a u većini mesta obojen je narandžasto, što znači da će vreme biti opasno.

foto: RHMZ Printscreen

Kada je reč o UV indeksu, situacija danas je nešto povoljnija u odnosu na druge dane.

foto: RHMZ Printscreen

Četvrtak

Nestabilno s kišom, pljuskovima, grmljavinom i uslovima za lokalnu pojavu nepogoda sa jakim pljuskom i gradom. Vetar uglavnom slab i umeren južni i jugoistočni, u zoni pljuskova i na jugu Banata povremeno jak. Najniža temperatura od 13 do 18 stepeni, a najviša od 23 do 28 stepeni.

Petak

Nestabilno i svežije s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će mestimično biti intenzivniji sa velikom količinom padavina. Vetar u skretanju na severozapadni i u pojačanju. Najniža temperatura od 13 do 17 stepeni, a najviša od 20 do 25 stepeni.

Subota

Nestabilno i svežije s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će mestimično biti intenzivniji sa velikom količinom padavina, uglavnom južno od Save i Dunava. Vetar umeren, povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 17 stepeni, a najviša od 23 do 28 stepeni.

