RHMZ IZDAO DRAMATIČNO UPOZORENJE: Meteo alarm na snazi za celu Srbiju, evo gde će biti najkritičnije! Ova 3 grada danas u crvenom

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom.

Jutarnja temperatura od 12 do 18 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna od 24 do 27 stepeni.

foto: RHMZ Printscreen

Vetarslab do umeren, u Banatu, donjem Podunavlju i Pomoravlju povremeno i jak južni i jugoistočni, posle podne na zapadu i severozapadu u skretanju na severni i severoistočni.

Republički hidrometeorološki zavod izdao je rano jutros novo upozorenje na grmljavinske nepogode i obilne padavine.

foto: RHMZ Printscreen

Naime, plјuskovi i grmlјavine koji se očekuju danas lokalno će biti praćeni gradom, jakim vetrom i količinom padavina većom od 20 mm za kratko vreme. U petak i subotu padavine će se intenzivirati, pa se ponegde očekuje od 30 do 60 mm kiše za 24 sata.

foto: RHMZ Printscreen

Prema mapi objavljenoj na sajtu RHMZ, u narandžastom su Bačka, Srem, zapadna Srbija, Pomoravlje, Šumadija i jugozapadni delovi Srbije.

Zbog očekivanog jakog nevremena, na teritoriji cele Srbije na snazi je meteo alarm.

foto: RHMZ Printscreen

Kada je reč o UV indeksu,u crvenom danas su Smederevska Palanka, Dimitrovgrad i Vranje, gde je UV indeks označen kao opasna pojava i obeležen je crvenom bojom i brojem osam.

Prognoza za naredna tri dana

Petak

Promenljivo oblačno, nestabilno i svežije s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će mestimično biti intenzivniji sa velikom količinom padavina. Vetar u skretanju na severozapadni i u pojačanju. Najniža temperatura od 13 do 17 stepeni, a najviša od 20 do 25 stepeni.

Subota

Nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će mestimično biti intenzivniji sa velikom količinom padavina. Vetar umeren, povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 17 stepeni, a najviša od 23 do 27 stepeni.

Nedelja

Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Pljuskovi i grmljavine se ponegde očekuju u istočnim, centralnim i južnim krajevima Srbije, ali uz smanjenje čestine padavina u odnosu na prethodni period. Vetar slab do umeren, u istočnoj Srbiji povremeno i jak, severni. Najniža temperatura od 14 do 17 stepeni, a najviša od 24 do 29 stepeni.

