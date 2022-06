’Ladno veliki izbor klima uređaja, uz ugradnju na rate u Gigatronu

Ukoliko želite da rashladite samo jednu prostoriju po potrebi ili vam je neophodan rashladni sistem za ceo dom. Možda bi čak i grejanje i dogrevanje u toku zimskih meseci rešilo neke poteškoće sa kojima se susrećete. Gigatron ima ponudu u kojoj možete pronaći sve što vam je potrebno i sve što odgovara vašim potrebama i budžetu, osim toga u ponudi je dostupna i ugradnja klima uređaja na čak 24 rate.

Osim funkcije grejanja i hlađenja, klima uređaji omogućavaju prečišćavanje vazduha od prašine, duvanskog dima i drugih nečistoća. Takođe su pogodne i za održavanje optimalne vlažnosti vazduha, kao i uklanjanje vlage iz prostorije.

Ključne informacije koje vam mogu biti potrebne u donošenju odluke pri kupovini klima uređaja možete pronaći nastavku teksta.

U ponudi postoje dva oblika klima uređaja: pokretne klime i zidni split sistemi.

U zidne split sisteme spadaju: - Inverter klime - Multi split sistemi - Standardne klime

Inverter klime Inverter klime, ne samo da imaju mogućnost hlađenja prostora na temperaturama i do +50° celzijusa,u zavisnosti od modela, one poseduju i mogućnost izuzetno ekonomičnog sistema grejanja do čak -30° celzijusa. Zahvaljujući kontroli optimalnog protoka vazduha, ovi uređaji obezbeđuju primetno manju potrošnju električne energije, znatno duži vek trajanja uređaja, kao i manje troškove održavanja i mnogo bolje radne performanse u zimskom periodu u odnosu na standardne klime.

Multi split sistemi

Multi split označavaju sisteme koji se sastoje iz jedne spoljašnje i više unutrašnjih jedinica. Ova karakteristika je odlična opcija ukoliko želite da da rashladite više prostorija u vašem domu i istovremeno izbegnete ugradnju više od jedne spoljne jedinice.

Standardne klime Standardne klime se sastoje iz jedne unutrašnje i jedne spoljne jedinice i poseduju temperaturni opseg rada najčešće od -7°C do +43°C. Ovi uređaji predstavljaju najčešći izbor svih onih kojima je pre svega potrebno da rashlade veliki deo svog doma, ali imaju i mogućnost grejanja. Njihova mogućnost grejanja ne doseže ekstremno niske temperature, ali može da doprinese komforu, posebno u prelaznim mesecima.

Kapacitet klima uređaja

Jedan od najbitnijih kriterijuma pri izboru odgovarajućeg uređaja je svakako kapacitet. Odluku o potrebnom kapacitetu donosite, pre svega, na osnovu veličine prostora koji očekujete da vaš klima uređaj rashladi ili zagreje. Kapacitet se najčešće meri britanskom termalnom jedinicom (BTU) i na taj način se u svakodnevnom govoru i imenuju klima uređaji.

- Prostor površine 20-35 m2 zahteva uređaj kapaciteta 9.000 BTU, poznatog kao devetka i snage 2,6 kW - Prostor površine 35-60 m2 zahteva uređaj kapaciteta 12.000 BTU, poznatog kao dvanaestica i snage 3,5 kW - Prostor površine 60-80 m2 zahteva uređaj kapaciteta 18.000 BTU, poznatog kao osamnaestica i snage 4,4 kW - Prostor površine 80-110 m2 zahteva uređaj kapaciteta 24.000 BTU, poznatog kao dvadesetčetvorka i snage 7 kW

Nivo buke klima uređaja je nešto što značajno može uticati na vaš kvalitet života i svakodnevicu. Veoma je važno da izaberete nešto što vam je prihvatljivo jer će u toku letnjih, a i u slučajevima invertera i u toku zimskih meseci, to biti uređaj koji će aktivno raditi najveći deo dana u vašem domu ili kancelariji. Nivo buke se meri u decibelima (dB) i ova informacija se može naći u specifikacijama svake klime.

Komfor rashlađenih prostorija je postao neizostavni deo letnjeg perioda i toliko smo se navikli na to da sun eke naučne studije dokazale da je naša tolerancija na visoke temperature značajno opala poslednjih godina. Veruje se da više ne bismo bili u stanju da funkcionišemo normalno bez klima uređaja.

