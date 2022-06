OTVORENA IZLOŽBA "U GODINI JUBILEJA - 110 GODINA PRVI BALKANSKI RAT": Plakete za Vučića, Stefanovića i Dačića (FOTO)

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar odbrane dr Nebojša Stefanović prisustvovao je danas otvaranju izložbe „U godini jubileja - 110 godina Prvi balkanski rat“ u Domu Narodne skupštine, gde mu je uručena Plaketa u znak priznanja za doprinos u očuvanju svetlih tradicija dobrovoljačkog pokreta Udruženja ratnih dobrovoljaca 1912-1918, njihovih potomaka i poštovalaca. On je tom prilikom istakao da nikada ne smemo da zaboravimo istoriju našeg naroda i da je ona važna da bismo danas, ali i sutra umeli da gradimo bolju budućnost na ovim prostorima.

Statueta Vojvoda Vuk, kao najviše priznanje Udruženja, dodeljena je predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, koju je u njegovo ime primio general policije u penziji Milorad Veljović, dok je plaketa dodeljena i predsedniku Narodne skupštine Ivici Dačiću i državnom sekretaru u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoranu Antiću. Ministar Stefanović, koji se obratio u ime svih laureata, zahvalio se Udruženju ratnih dobrovoljaca 1912-1918, njihovim potomcima i poštovaocima što neumorno čuvaju srpsku tradiciju.

foto: Ministarstvo odbrane

- Kada dobijete priznanje od onih koji neumorno čuvaju tradiciju našeg naroda i odlučno ne dozvoljavaju da ona izbledi i da se zaboravi, onda je zaista velika čast, ali i ujedno obaveza da i u narednom periodu još više zajednički radimo na svemu tome. Zajedno smo obeležili Dan pobede u Prvom svetskom ratu u našem Vojnom muzeju i, moram da kažem, da ste svi vi divni ljudi, potomci sjajnih srpskih ratnika sa velikom ljubavlju i tamo predano radili da se heroji nikada ne zaborave i da mogu da počivaju u miru, znajući da ih njihov narod i njihova država nikada neće zaboraviti. To je cilj i ove izvanredne izložbe u Domu Narodne skupštine da se u godini kada proslavljamo 110 godina od pobede u Prvom balkanskom ratu podsetimo i svih podviga slavne srpske vojske. Bila je predvođena u tom ratu i Radomirom Putnikom, Stepom Stepanovićem, Petrom Bojovićem, Božidarom Jankovićem, a priključio joj se i ogroman broj dobrovoljaca. Ti ljudi su se neustrašivo borili za oslobađanje. Mnogi od njih upravo u ovim ratovima stasavali u ogromne heroje i vojskovođe koji će i u godinama posle toga oslobađati i braniti Srbiju - rekao je ministar Stefanović.

foto: Ministarstvo odbrane

On je podsetio da ne samo da su se izborili za slobodu i za južnu i za Staru Srbiju i za Kosovo i Metohiju , već je Srbija iz ovog rata izašla kao najmoćnija država na Balkanu, kako su to hroničari i zabeležili. - Nažalost, prema nekim od ovih velikih imena iz naše vojske još za vreme njihovog života nismo se uvek odnosili onako kako zaslužuju. Bili smo i nepravedni prema njima štaviše, a neke smo gotovo zaboravili protokom vremena, a ništa od toga suštinski nismo kao narod smeli da dozvolimo da se dogodi. Svi oni su utkali svoje živote u ovu zemlju, ostavili je slobodnom budućim generacijama i upisali se velikim slovima u istoriju. I tu istoriju našeg naroda nikada ne smemo da zaboravimo. Ona je važna da bismo danas, ali i sutra umeli da gradimo bolju budućnost na ovim prostorima. I upravo balkanski ratovi su i dobar i loš primer za to - rekao je ministar Stefanović.

foto: Ministarstvo odbrane

Kako je istakao, Prvi oslobodilački jasno je pokazao da se ujedinjeni balkanski narodi mogu izboriti za slobodu i da izgrade bolji život na ovim prostorima, dok je Drugi pokazao šta su razorne posledice potpirivanja razlika i razdora.

- Baš zato, Srbija danas ne sme da zaboravi svoju istoriju, ne sme da stane sa odbranom svojih nacionalnih interesa i mora i da poštuje sve one koji su se za to borili, ali i da poštuje komšije, nudeći inicijativu predsednika Vučića „Otvoreni Balkan“ koja podrazumeva i ekonomske i druge oblike saradnje u cilju razvoja i stvaranja kvalitetnijeg života za ljude na ovim prostorima, uprkos onima koji pokušavaju da insistiraju na ostrašćenim razlikama i da nas guraju samo u veći jaz. Mi želimo da zajednički budemo na pravom koloseku moderne, razvijene i bogate Evrope. Upravo znajući koliko smo skupu cenu platili za slobodu našeg naroda, mi danas ostajemo čvrsto opredeljeni da jačamo svoju vojsku i svoju državu sa ciljem, baš kao što je to rekao general Stupar, da je nikada ne upotrebimo, a da ona uvek bude tu, da bude garant naše nezavisnosti i samostalnosti - rekao je ministar Stefanović.

foto: Ministarstvo odbrane

Otvarajući izložbu predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić izrazio je veliko zadovoljstvo da Skupština učestvuje u organizaciji ove izložbe. - Narodna skupština je pravo mesto za ovakvu izložbu i najbolje mesto sa kojeg želimo da oživimo sećanje na jedan od najslavnijih perioda našeg naroda i naše države. Narodna skupština je simbol naše državnosti i narodne volje da gradi slobodnu i nezavisnu Srbiju. I zato je ovde pravo mesto da se posle 110 godina podsetimo i poklonimo svima koji su daleke 1912. godine krenuli u zaokruživanje naše državne nezavisnosti i samostalnosti, i konačnog oslobađanja od Osmanske okupacije - istakao je predsednik Narodne skupštine Dačić.

Recenzent izložbene postavke general-major u penziji Milorad Stupar izrazio je nadu da će izložbu više ispratiti mladi nego stariji ljudi. - Bojim se da malo grešimo u vaspitavanju naše mladeždi u upoznavanju srpskog herojskog naroda, naroda koji je uvek bio na pravoj strani istorije, naroda koji je stalno svoju slobodu plaćao visokom cenom najboljih sinova, davao slobodu drugim narodima, a mi nismo sve to rekli koliko treba mladim ljudima - rekao je Stupar.

(Kurir.rs)