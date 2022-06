ŠOKIRALA SAM SE KAD SAM SAZNALA DA SU RUSI KUPILI STAN U KOM ŽIVIM: Imala sam rok 5 dana da se iselim! PODSTANARI U PROBLEMU

Pravi džumbus na tržištu nekretnina napravila je pojava Rusa i Ukrajinaca u Beogradu, koju su ovdašnji stanodavci iskoristili kako bi što više zaradili. Ali, zbog toga su dugogodišnji podstanari ostajali bez krova nad glavom praktično ucenjivani basnoslovnim kirijama, a oni koji tek tragaju za stanom morali su da izdvoje sume o kojima do sada nisu ni sanjali.

Sagovornica koja ne želi da joj se ime pominje u novinama, otkrila je kroz šta je sve prošla u svega pet dana, koliki je bio rok koji joj je vlasnik stana ostavio da se iseli.

I oglasi sve više na ruskom jeziku

– Moj najveći šok bio je to što nisam ni znala da se stan u kojem živim prodaje. Kupili su ga Rusi i dobila sam svega pet dana da se iselim. I nisam jedina, jer se ista situacija desila kod još četiri osobe iz mog okruženja. Drugu iz Zemuna kirija je za sedam dana skočila dvostruko. Cene su nenormalno porasle, stan od oko 30 kvadrata u širem centru grada, koji sam na kraju zakupila za 350 evra, devojka koja je u njemu živela pre mene plaćala je 270. Zapanjila sam se i kad sam videla da se u oglasima stanovi za izdavanje oglašavaju na ruskom – prepričava sagovornica.

foto: Shutterstock

Stanovi su, kako dodaje, odmah nestajali s oglasa jer potražnja je ogromna, agenti se nisu preterano trudili jer su znali da je zakupca u takvim uslovima lako naći, a poznanici koji izdaju nekretnine tešili su je rečima "nećemo tebe da ’deremo’, bolje je da iskoristimo trenutak i izdamo za više".

Skočile cene za 20 do 30 odsto

– Pojavio se u jednom momentu talas Rusa i Ukrajinaca, ali iako ih u poslednjih mesec dana ima mnogo manje, cene su ostale visoke. Napravili su haos na tržištu. Videćemo šta će se ubuduće dešavati, u septembru dolaze studenti, a oni neće toliko da plate, i vlasnici će morati da koriguju cene kako bi stanove i dalje izdavali – kaže agent za nekretnine Kaća Lazarević, dodajući da su cene skočile za oko 20–30 odsto.

Najviše su se, po njenom iskustvu, tražili mali stanovi koje su Rusi iznajmljivali na period od šest meseci, a cene su bile između 300 i 500 evra, iako, kaže Lazarevićeva, bilo je i onih koji su uspeli da „ućare više”. Rusi su iznajmljivali i skuplje stanove, od 1.000 evra pa naviše, i tu je reč o porodičnim ljudima koji su uzimali prostore na godinu dana.

– Rast cena je najviše zabeležen kada je reč o novogradnji. Te cene se nisu menjale četiri-pet godina, a onda je došlo do dispariteta cene rente stana i novog stana. Ranije je bilo normalno da se stan otplati za 20 godina, a sad je za to potrebno 25, pa su vlasnici polako krenuli da idu s većim cenama i to se u međuvremenu poklopilo i sa većom potražnjom kako domaćih klijenata, tako i stranaca, Rusa i Ukrajinaca – objašnjava agent za nekretnine Nikola Đogatović.

Stranci, međutim, upozorava sagovornik, nisu stabilni zakupci. Oni su spremni da plate veće cene, ali u stanu provedu dva-tri meseca i odu.

– Dolazi do toga da je i u stanovima s dugogodišnjim zakupcima podignuta cena kirije 10–20 odsto, tako da ono što je ranije bilo 400, 500 ili 600 evra sad je 500, 600 i 700 evra. Kod luksuznijih stanova, skupljih od 2.000 evra, nije bilo nekih većih pomeranja na tržištu – objašnjava Đogatović.

Studenti, čijem su se dolasku u septembru radovali svi zakupodavci, sada su postali sekundarno tržište i njima sagovornik savetuje da svoj krov nad glavom potraže što pre.

– Cena nije toliko bitna koliko je bitna stabilnost zakupca, i to da jednog dana ne upadnete u probleme s njim. U Nemačkoj ako hoćete da iznajmite stan, morate da pokažete da u banci imate račun, da ste zaposleni... Ima vas nekoliko zainteresovanih, pa onda zakupodavci biraju. Nadam se da ni kod nas nekretnine ubuduće neće biti izdavane ad hok, nego da će ljudi više gledati ko im ulazi u stan – savetuje Đogatović.

(Kurir.rs/Politika, Blic)

