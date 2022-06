DA LI SRBIJI PRETI ŠPANSKI TEMPERATURNI SCENARIO? Sve više strepimo od vrućina, suša i vrelih noći, EVO ŠTA KAŽE METEOROLOG

Živa u termometru koja raste do četrdesetog podeoka, slika je koja ovih dana stiže iz Španije, Francuske, Grčke, pa i Nemačke. I u našoj zemlji beleže se visoke temperature.

foto: Shutterstock

Ekstremno topla leta, koja nas prate u poslednjih nekoliko godina, kaže meteorolog Marko Čubrilo, ipak nisu nikakva neobična pojava.

- Klimatske promene su nešto što planetu prati od kako ona postoji i to je pojava koja je tipična. Što se tiče visokih temeperatura koje se sada beleže, one jesu ekstremi i to nije sporno. Ipak, moramo imati u vidu da su danas mediji rasprostranjeni danas mnogo više nego što je to bio slučaj pre 30 godina. Dakle, ne treba praviti preveliku paniku, leto jeste toplo, na našim prostorima i malo iznad proseka. Temeperature koje su beležene u Španiji i Portugaliji su takve jer su oni blizu Severa Afrike i do njih jako lako dopre taj vreo vazduh, kao do juga Italije i Grčke. To su oblasti koje su lako podložne takvim prodorima tokom leta i kod njih jako često su leta veoma topla. Ove godine su možda nešto ranije nastupile takve temperature, ali ne mora da znači da će potrajati, te se mogu spustiti ispod 30 stepeni, što je za njihove pojmove sveže vreme - navodi Čubrilo.

Marko Čubrilo foto: Printscreen/Facebook/Marko Čubrilo

Kada je u pitanju Srbija, kako prognozira meteorolog, jedno toplo i sušnije leto je pred nama, ali uz periode sa jakim i kratkim pljsukovima i osveženjima.

- Neki globalni parametri diktiraju opšte klimatske odlike na našim prostorima. Oni su svi, manje više, usmereni ka jednom suvom i toplom letu. Biće tu toplih talasa i momenata kada će temperatura ići na više od 35 stepeni, što kod nas zna da se desi. Nebiočno bi bilo da to potraje dve ili tri nedelje. Ali evo, oko 27. juna, biće oko 35 stepeni, na dan ili dva, pa će uslediti osveženje. Ovo leto će svakako biti sušnije i toplije od proseka, ali sa lokalnim padavinama, u odnosu na prošlo leto koje je bilo ekstremno suvo. Ove godine ćemo imati i periode sa jakim olujama, kao sada u noći između srede i četvrtka na severu Srbije. Tamo gde se to desi pašće mesečna suma taloga za pola sata - dodaje meteorolog.

foto: AP

Čubrilo kaže da je temperaturnih ekstrema bilo i ranije, te da mesta za paniku nema.

- Nema potrebe paničiti. Leto jeste toplo i to je ono što nas prati jedan duži niz godina. Bilo je ekstrema i ranije, u periodima kada je bilo manje medijske zastupljenosti, ali i medijske zainteresovanosti za praćenje vremenskih prilika. Recimo, sredinom pedesetih godina prošlog veka su leta bila ekstremno topla, slična ovom sada u Španiji. To je tada bila neka propratna vest u medijima. Dakle, treba se pridržavati tih nekih opštih saveta, odnosno izbegavati izloženost suncu u najtoplijem delu dana. Ovo je period kada je ugao sunčevih zraka najviši, jer mi smo sad u letnjoj dugodnevnici, pa se samo treba više zaštiti.

foto: EPA

Sutra nas očekuje svežije vreme uz maksimume od 19 do 26 stepeni Celzijsa.

- Od petka do ponedeljka pretežno sunčano i postepeno sve toplije uz ređu pojavu pljuskova i dnevne maksimume koji bi se u nedelju trebali kretati od 26 do 32 stepena Celzijusa. Početkom sledeće nedelje još toplije i oko 27. 06. maksimumi će često biti i oko 35 stepeni Celzijusa uz veoma tople noći. Manje osveženje uz grmljavinske pljuskove je moguće oko 28.06. - naveo je Čubrilo.

(Kurir.rs/ Telegraf)