ČEDI SAM ZA 200 € NAMESTILA ŽELUDAC I VRAT! Baka Milena iz Lajkovca detaljno otkriva za Kurir kako je izlečila lidera LDP (VIDEO)

Čeda je kod mene bio dva puta i oba puta mi je ostavio po sto evra! Nikad mi niko toliko novca nije ostavio, osim jednog Nemca! Nameštala sam Čedi želudac i atlas na vratu i nisam ni znala da je je on lider neke stranke. Ličio mi je na nekog političara, ali nisam bila sigurna da je to on.

Ovako za Kurir priča Milena Todorović (65) iz Lajkovca, koja je lideru LDP Čedomiru Jovanoviću, kako je ispričao u ekskluzivnoj ispovesti za Kurir, nameštala želudac svećom i teglom. Milena, međutim, kaže da prilikom tog "tretmana" nije koristila sveću i teglu.

- Kada sam rešavala njegov problem, koristila sam koricu od hleba na koju se stavlja krpa. Tu krpu sam tokom tretmana zapalila i lončetom napravila vakuum - priča ona za Kurir. Na to što je Jovanović rekao da je ona prvo što je rekla bilo "Ju, ju, ju!" navodi da je on ipak nije dobro razumeo. - Nije me razumeo, kada sam ga videla, verovatno sam rekla "Jao", ali me Čeda nije razumeo.

Čeda imao sreće

Ona ističe i da je Čeda imao veliku sreću kada je prvi put došao kod nje, jer je tada sasvim slučajno imala slobodan termin.

- Zazvonio mi je telefon. Zvao me je čovek iz Valjeva čijoj sam sestri nameštala želudac. Nisam razumela da je Čedin prijatelj. Imala sam sasvim slučajno prazan termin u 13 časova, na šta je on rekao da stižu. Počela sam da radim Čedu, ali nisam prepoznala da je to on. Htela sam da ga pitam da li je on poznati političar, ali sam ipak zaćutala - priča baka Milena za Kurir i navodi da joj je cena za pacijente uglavnom oko 1.000 dinara, a da od onih koji dođu i kažu da nemaju i da će novac doneti, pare nikada i ne uzme.

- Živim od muževljeve penzije i toga koliko mi ko da. Sve što mi je višak, što mi nije potrebno za osnovno u životu, dajem kao prilog manastirima ili ljudima kojima treba pomoć - kaže žena, koja tvrdi da je i njena majka imala isti talenat da isceljuje ljude.

Nasledila veštinu

- Veštinu koju imam sam nasledila od majke. Njoj ovo nije bilo primarno zanimanje, radila je u polju. Stalno sam, kada sam bila mala, gledala kako ona radi. Jednom mi je rekla: "Vidim da ćeš me naslediti, ti, sine, imaš osećaj za ovo." I tako je i bilo. Sve sam od nje naučila i nastavila njenim stopama kada sam imala 17 godina - kaže Milena, koja inače po zanimanju šnajderka. Da Milena Todorović često odbija novac, potvrdile su nam njene komšije s kojima smo razgovarali. Za nju navode da je žena koja je uvek tu da pomogne svima.

Podsetimo, govoreći o baka Mileni, Čedomir Jovanović je u nedavnoj ispovesti za Kurir ispričao da je sve počelo kada je sreo druga kom se požalio da mu se želudac podigao, baca dijafragmu na srce, pa zato i otežano diše. A ovaj mu je na to rekao: "Ima jedna baba u Lajkovcu, namešta želudac..."

- Kad sam otišao kod babe, prvo je rekla: "Ju, ju, ju!", pa mi stavila malu sveću na pupak, pa preko teglu da napravi vakuum koji će mi povući želudac. A onda mi je masirala stomak i sad mi je želudac na pupku, nemam više ni izbočen stomak. Onda me okrenula na leđa, pa sam na stolu rukama za noge... kaže, pršljen na leđima malo mi otišao ulevo, pa vrši pritisak na pluća. I to mi sredila - naveo je Jovanović.

Veoma pobožna Postim svaki post Baka Milena otkriva ekipi Kurira koja ju je posetila u Lajkovcu i da je veoma pobožna. - Svake nedelje idem u crkvu. Postim svaki post. Novac koji imam, a koji zaradim svojim radom i veštinom, stalno ostavljam u manastirima kao prilog. Veoma sam pobožna - rekla je ova skromna žena za naš list.

