MARKO SE POVREDIO NA POSLU, PAO U KOMU ISTI I DAN DOBIO OTKAZ: Otac očajan, ni posle 3 godine ne zna kako mu je sin POGINUO

Pavle Kosovac iz Kraljeva kaže da je njegov sin teško povređen na poslu 9. septembra, nakon čega je pao u komu. Istog dana, dodaje Pavle, dok je mladić bio u bolnici dobio je otkaz, a posle 13 dana je preminuo.

Marko Kosovac (28) stradao je dok je radio po ugovoru o privremeno povremenim poslovima. Nesrećni mladić dok je na poslu prikupljao pokošenu travu, skliznuo je sa prikolice traktora, nakon čega je zadobio teške povrede glave. Od 9. do 22. septembra bio je u komi, posle čega je preminuo.

Nesrećni otac se rasplakao pred kamerama "Novog vikend jutra" kod Jovane Jeremić, ali je došao, kako kaže da istera pravdu. Sve se desilo pre tri godine, a Pavle ni danas ne zna istinu o smrti sina.

- Moj sin je imao ugovor na 4 meseca. Od 1. juna 2019. do 30. septembra 2019. godine. 9. septembra je otišao na posao, ja sam ga probudio za posao. Tamo je zadobio teške povrede, prelom lobanje, u komi je prevezen u KC, nakon čega je preminuo. Ja ni danas ne znam istinu, posle 3 godine, samo po priči. Izjavu koju je dao poslovođa, do povrede je došlo prepodne i on je sa tom povredom proveo preko 2, 3 sata. Kada se glava napunila krvlju, povraćao je i tražio vodu, poslovođa ga je stavio u kamion i odvezao u Hitnu pomoć, a radnicima je rekao da idu kući - započinje Kosovac i dodaje:

- Poslovođa je tamo tamo izjavu da se on popeo na traktor da nagazi travu, da mu je noga prešla preko stranice i da je pao na livadu. To je sve što su mu rekli. Snimili su ga, videli da je glava puna krvi i poslali ga u Kragujevac. Kada sam ja stigao u Kragujevac, lekar me je pitao: "Kako je ovaj momak povređen?", ja sam rekao ono što mi je rečeno, doktor je odmahnuo glavom i rekao: "Ma, kakav traktor, kakva livada, ovo izgleda kao da je momak pao sa 50 metara visine. Ovde je došlo do pucanja lobanje, došlo je do otoka mozga, ja ne smem da otvorim glavu. Samo ovde može da pomognu njegova mladost i Bog". To su reči doktora. Nažalost, tu se završilo - kroz suze priča Kosovac.

Kosovac kaže da ga niko nakon nesreće nije pozvao, kao i da mu je veoma teško što ne može da sazna istinu o stvarima koje su se dogodile kobnog dana.

