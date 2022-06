KOD DARKA LUBENICA KOŠTA OD 0 DO 10.000 DINARA! Gratis dobija svaka buduća mama, makar je samo i pogledala

Umesto da merkaju šta danas ima na jednoj tezgi u Novom Bečeju, ljudi samo prelistaju fejsbuk profil Darka Milosavljeva. Ali, među slikama friškog voća, slasnih Titovih lubenica, potom domaćih jagoda, grožđa, i jabuka, pa i krompira sa hit cenom, kao i duhovitih poruka vlasnika tezge, ljudi mogu da pročitaju i razne priče o ljudima kojima je potrebna pomoć. Kad Darko objavi neku priču, celo naselje diže se na noge.

Kod Darka, tako, lubenica košta od 0 do 10.000 dinara!

Gratis lubenicu dobiće svaka buduća mama, makar je samo i pogledala, a isto važi i za jagode.

- To je ideja koja je zaživela pre desetak godina. Trudnice se baš užele jagoda i lubenica, a bila je situacija da se pojave one prve, najskuplje, a da sam ja slušao kako pričaju svojim supruzima kako im se jedu. Pa onda čujem komentare "ove su prerane, hajde da sačekamo". Odlučio sam da im delim besplatno. Posle mi je jedna baka rekla da je to sreća, kad trudnici ne naplatim voće - priča Darko.

Kod njega na fejsu uz svaku reklamu za ove osvežavajuće voćke stoji i napomena - da se zna, kao i uvek, trudnicama besplatno!

Ispričao nam je i kako je jednu lubenicu prodao za 10.000 dinara.

- Skupljali smo pomoć za jednu devojku, došao je čovek i kupio lubenicu za 10.000 dinara. Kad objavim neku tužnu priču na fejsbuku, ljudi se javljaju, dotakne ih to. Mnogi su spremni da pomognu, neke i ne poznajem, jedan dečko svake godine uplaćuje po deset-dvanaest hiljada dinara. Priča ima koliko hoćeš - govori Darko.

Titove lubenice hit, Darkovi statusi najluđa reklama

Kakve su to Titove lubenice? Stižu pravo iz Grčke, malo su skuplje, ali slatke kao duša. Ovako izgleda kada Darko smisli svoju fejsbuk reklami:

- Nabavimo ti mi prečuvene Titove lubenice... Čuli braća Grci za to, nabavili seme, posejali, grčko sunce ih ogrejalo... I konačno večeras stigle na tezgu trgovinske radnje Milosavljev... jest' malo skuplja, ali brate da ne žalis ni dinar kad je jedes.

Mada, kod Darka možete da dobijete besplatno lubenicu i ako niste trudnica, čak i ako ste momak kome ništa ne fali, ali imate malo smisla za marketing.

- Može jedna nagradna igrica? Nismo odavno... Trgovinska radnja Milosavljev poklanja jednu lubenaju za naj-originalniji stih, rimu Ili reklamu za ove extra sveže lubence...

Najsrećniji je, kaže, kad za Novu godinu može da natovari kombi dečjim paketićima. Tad Deda Mraz kreće u svoj pohod kod dece koja nisu imala priliku da vide Deda Mraza, a kaže, ima i onih iz imućnijih porodica koja nisu imala priliku da osete tu čar. Poklon je za njih samo simbolika, ali Deda Mraz je doživljaj.

Deda Mraz stiže i do bolesne, siromašne dece.

Nakupi se, tako i do 70 poklončića koji se pred Novu godinu razdele.

Darka već svi znaju po njegovoj humanosti, pa ljudi dolaze pravo na njegovu tezgu kada im je najteže.

Zahvaljujući dobrim ljudima uspeva da skupi i pozamašne svote novca, čak i više stotina evra.

