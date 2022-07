DEVOJKE, ČUVAJTE SE! Ovako TAJNO snimaju žene ispod suknji i haljina na ulicama: 25.000 muškaraca gleda i deli!

Na društvenoj mreži Telegram pojavila se nova grupa koja broji blizu 25.000 članova u kojoj se dele slike i snimci koju su nastali tajnim snimanjem žena u Srbiji dok je kamera usmerena ispod haljina i suknji.

Pojavila se najnovija Telegramgrupa u Srbiji na kojoj se dele snimci i slike žena koje tajno i bez dozvole snimaju članovi te grupe koja broji skoro 25.000 članova! Grupa se zove "Samo domaće devojke" uz naglašavanje da se "šalje samo domaći materijal".

Za ovu grupu se saznalo preko Instagram stranice "Kritički" koja je objavila video koji je dobila privatnom porukom. Na snimku se vidi ženska osoba koja drži telefon i otvorena je aplikacija Telegram kao i pomenuta grupa.

Devojka lista poruke tj. snimke i fotografije na kojima se vide kadrovi ispod ženskih haljina i suknji. Snimci su nastali bez znanja žena dok stoje u gradskom prevozu, na ulici, u prodavnici...

Sa Instagram stranice "Kritički" su rekli da nemaju više informacija o grupi od onoga što se vidi na snimku, ali da se zna da "grupa i dalje radi", uz jedinu izmenu da sada pri ulasku u istu stoji "upozorenje da sadrži pornografski sadržaj".

"Za ove koji bi da ih pozovu u grupu, kad vam snime sestre, mamu, tetke, drugarice, ćerke, devojku ako je uopšte imate, pa da vam vidim face", "Zašto ovo rade? Šta dobiju ovime? Jezivo", "Policija da reaguje i umlati ovu stoku nevaspitanu", "Oni koji učestvuju u ovakvim grupama su svuda oko nas, koliko god nam se sve to čini stranim i dalekim. To mogu biti naša braća, očevi, ujaci, stričevi, prijatelji - sve počinje od neslanih šala a eskalira u ovako nešto. Prvo to treba shvatiti.

Mi ih zamišljamo kao nekakve psihopate a to su uglavnom sasvim obični ljudi koji se ne razlikuju od nas", "Čekaj 20 000 ljudi, kako je moguće da ima toliko bolesnika. Da li možda pomisle kako se te devojke i žene osećaju povodom toga što im rade, odakle im ideja i želja za tim. Kuda ide ovaj svet?", neki su od komentara na forumu na Redditu gde je ovaj snimak takođe objavljen.

Javile su se u komentarima i devojke koje su istakle da je strašno što u današnje vreme moraju da strahuju kada ulaze u autobuse, a mnoge su istakle da su primorane da se služe raznim taktikama da bi se osećale bezbednije:

"Drugarice i ja otkrile foru da nosimo šorc ispod haljina zbog manijaka po gradskom prevozu i ovakavih likova, 2022. godina vuuhuu", rekla je jedna, dok je druga dodala: "Čak mi je strašno i da stojim u busu dok sam u suknji ili haljini (bez šorca), jer se lako može virnuti ispod".

Prema zakonu, ko neovlašćeno načini fotografski, filmski, video ili drugi snimak nekog lica i time osetno zadre u njegov lični život ili ko takav snimak preda ili pokazuje trećem licu ili mu na drugi način omogući da se sa njim upozna, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Ako je u pitanju sadržaj na kojem je maloletna osoba, kazna može biti i do tri godine zatvora.

Da podsetimo, MONDO je već pisao o Telegram grupama koje su raskrinkane prošle godine. Tada je napravljeno nekoliko grupa sa po više od 20.000 članova u kojima se delio pornografski materijal uključujući i fotografije i video klipove maloletnih devojaka koje su slikane i snimane u eksplicitnim situacijama bez dozvole.

Kurir.rs/Mondo