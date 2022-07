AMSS: Slabiji intenzitet saobraćaja, na prelazu Preševo čeka se sat i po

Vozače danas očekuje slabiji intenzitet saobraćaja u odnosu na prethodne dane, ali je i on dalje pojačan jer se nalazimo u periodu intezivnih putovanja, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Očekuje se lepo vreme i ne tako visoke dnevne temperature, što vožnju čini sigurnijom a zbog dobre prohodnosti puteva i lakšom.

Nema zadržavanja na naplatnim stanicama.

Putička vozila na izlazu iz zemlje na prelazu Gradina čekaju 10 minuta, a na prelazu Preševo 90 minuta.

Na teretnim terminalima graničnih prelaza kamioni na izlazu na prelazu Horgoš čekaju sat i po, na prelazu Kelebija dva sata, dok na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja.

Produženo je vreme rada pojedinih graničnih prelaza prema Madjarskoj čije radno vreme je od 7-19 časova.

Tako Bajmok-Bačalmaš, u periodu od 17. juna do 11. septembra u dane vikenda (petak,subota i nedelja) radi od 7.00 do 24 časa. Prelaz Bački Vinogradi-Ašothalom, u periodu od 1. jula do 31. avgusta u dane vikenda (petak, subota i nedelja) radi od 7.00 do 22.00 časa.

