PRAVO IZ BUDUĆNOSTI: Zdravija okolina i efikasniji transport putnika 100% električnim autobusima

Kompanija EUHYBRID, u restoranu CROSS u Kuli WEST 65, predstavila je novi revolucionarni način kolektivnog transporta putnika. Na konferenciji za medije i prezentaciji, otkriven je, prvi u Srbiji, 100% električni autobus sa dometom od 300 kilometara. Ovaj model autobusa proizvod je renomirane kompanije Bozankaya čija prevozna sredstva već putuju drumovima na čak 4 kontinenta. Ovom značajnom skupu, kako za kompaniju EUHYBRID, tako i za aktivnu brigu o zdravijem životnom okruženju u našoj zemlji, prisustvovali su gosti iz sveta biznisa, politike i estrade. Spektakularni početak predstavljanja ove prekretnice u javnom i poslovnom transportu započeo je dolaskom jednog od autobusa, „pravo iz budućnosti“, iz kog se pojavila poznata pevačica Milica Pavlović. Svi prisutni složili su se da je dostupnost ovih autobusa na tržištu Srbije veliki iskorak u budućnost u kolektivnom transportu, ali i u aktivnom učešću u brizi za zdraviju okolinu.

Gostima se obratila direktorka kompanije EUHYBRID, Snežana Stejić i zahvalvši se svim prisutnima na dolasku izjavila: „Čini mi izuzetnu čast, veliko zadovoljstvo i čini me iskreno ponosnom to što mogu prvi put javno da vas pozdravim ispred kompanije EUHYBRID, prve firme na našem tržištu koja je obezbedila 100% električne autobuse eminentnog proizvođača Bozankaya čija se vozila već kreću po putevima na čak četiri kontinenta. Danas zajednički formalno obeležavamo početak jedne nove ere u ekološki potpuno čistom transportu putnika na efikasniji i, slobodno mogu da kažem, povoljniji način. Možda neskromno, i na samom početku našeg poslovanja, uvereni smo da pružamo optimalno rešenje kako za gradske tako i za međugradske transportne linije bez obzira da li se radi o prevoznicima putnika ili kompanijama koje svoje zaposlene transportuju do i sa posla. Isto tako, verujemo da će sve više društveno odgovornih kompanija prepoznati značaj investicije u efikasan transport putnika, ali i brigu o životnoj sredini. Potrudili smo se da Srbija dobije najbolje rešenje koje postoji i mislim da smo u tome uspeli,“ i zahvalila se Milici na podršci rečima: „Iskreno mi je drago što je baš Milica prepoznala značaj ekoloških rešenja u masovnom transportu putnika i što je odlučila da stane ispred našeg brenda EUHYBRID. Hvala Milici i verujem da ćemo zajedno učiniti sve da naše okruženje zaštitimo na najbolji način i učinimo ga boljim i zdravijim mestom za život.“

Komentarišući saradnju sa kompanijom EUHYBRID, Milica Pavlović je izjavila: „Jako sam uzbuđena i srećna što sam danas ovde sa svima vama. Želim da pozdravim predstavnike medija i sve goste, kao i da istaknem da je ogromno zadovoljstvo što na neki način svi mi zajedno pravimo pionirske poteze za našu bolju budućnost, za bolju budućnost naše zemlje i generacija koje nam tek dolaze,“ i dodala: „Ja sam pre svega odrasla u malom mestu, sa znatno čistijim vazduhom gde sam još kao dete uživala u svemu onome što nam priroda pruža. Dolazak u veliki grad je svakako pratio i osećaj da je sve potpuno drugačije u odnosu na selo, da je vazduh znatno zagađeniji, da su jutra, ali i noći pune ogromnog zagađenja koje prave brojni automobili, autobusi, generalno saobraćaj. Svakako sam pristalica zdravog života, zaista sam se oduvek trudila da prvenstveno osvestim sebe po tom pitanju, pa samim tim izuzetno vodim računa o svom zdravlju, vodim računa o tome šta jedem, šta unosim u svoj organizam i o svemu na šta mogu lično ja da utičem. Kada mi se pružila prilika da zajedno sa kompanijom EUHYBRID prvo utičemo na svest našeg naroda o zagađenju vazduha, ekologiji, a onda im pružimo i mogućnost da to promenimo, bila sam veoma srećna i sa ogromnim zadovoljstvom sam prihvatila da postanem deo ovako velikog i značajnog projekta. Jer, ovaj projekat je značajan za svakog od nas. Baš kao što kaže i slogan kompanije EUHYBRID – budućnost je na sledećoj stanici.“

Osnovne karakteristike predstavljenih vozila za masovni transport kompanije EUHYBRID stoje u samom vrhu performansi i poput drugih velikih evropskih i svetskih gradova sa visokim standardima, autobusi su 100% električni, koriste standardni sistem punjenja isti kao i za automobile, imaju maksimalno vreme punjenja do 4 sata, 300 kilometara vožnje, a trajnost baterija dokazuje činjenica da u nekim od zemalja u kojima se koriste svakodnevno godinama, još uvek daju svoj pun kapacitet. Vozila mogu biti prilagođena potrebama svakog klijenta uz višedecenijsko iskustvo dobavljača sa već gotovim rešenjima za svaki, pa i najspecifičniji zahtev.

Konferencijom za medije i prezentacijom, označen je i formalni početak poslovanja kompanije EUHYBRID u Srbiji i time je čitava gama autobusa postala dostupna klijentima u zemlji. Svim zainteresovanima na raspolaganju je mogućnost zakazivanja posebnih individualnih prezentacija i probnih vožnji kako bi se uverili u kvalitet, efikasnost i dostupna rešenja za kolektivni transport putnika prilagođen svim specifičnim zahtevima klijenata.

