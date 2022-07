EVO KOLIKA KAZNA ČEKA DOKTORA AKO JE SLOMIO VRAT MILANU! Advokat UŽIVO ispričao sve detalje slučaja: NE BIH DA PREJUDICIRAM ALI...

foto: Kurir televizija

Advokat ističe da kada se radi o smrtnoj posledici, zaprećena kazna je do 12 godina.

- S obzirom da se radi o smrtnoj posledici, tu je zaprećena kazna do 12 godina zatvora. Ono što bih pomenuo ovde u celoj pravnoj proceduri, mislim da ona može puno da pomogne građanima za dalje korišćenje te tehnike. Ono što može da se očekuje, to je da se na čistinu iznese sve šta je od propusta urađeno. Mogao bi da se napravi protokol kako bi trebao da se pristupa tom prvom pršljenu. Ako se obavi dobro čitava pravna procedura, ako se napravi dobar nalaz i mišljenje to može jako puno da pomogne. Ne samo da bi se pravilno donela presuda. To je poenta cele priče - rekao je Radivojević.

Advokat Radivojević kaže da će se naložiti obdukcija kao i veštačenje kako bi se utvrdilo kako je Milan Đurić preminuo.

- Ako se dokaže krivično delo nesavesnog lečenja pacijenta, to je krivično delo koje može da izvrši samo lekar i to na taj način tako što ne primenjuje određenu proceduru, šta će se uraditi, imamo smrtni ishod i sigurno je tužilaštvo pokrenulo predistražne radnje. Ono što će Više javno tužilaštvo odrediti, to je obdukcija. Kada se posumnja da postoji greška u lečenju ili nasilna smrt, sasvim izvesno će biti obdukcije. Sasvim izvesno je da će biti i veštačenja. Medicinski odbor će doneti nalaz i mišljenje kako je došlo do ovog slučaja. Ne želim da prejudiciram, ali verovatno nisu urađene sve analize. Utvrđivaće se odgovornost onoga koji je preuzeo lečenje. Ako se pokrene postupak, on će se voditi protiv lekara. Kako je registrovana klinika, kako je to prijavljeno u APR-u, to je najmanje bitno ovde - rekao je advokat Radivojević.

