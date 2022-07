OVO JE ČOVEK KOJI JE ČEDI SPASIO ŽIVOT! Deda Milovan za Kurir TV otkrio više o lečenju lidera LDP a potom i KAKO MU SE ODUŽIO

Nakon velikih zdravstvenih problema koje je imao, kao posledica korona virusa, potražio je lek u prirodnoj medicini i nije se pokajao. Kažu da je sa Tare posle 33 dana otišao kao nov čovek.

- Kada je došao šištao je, on nije mogao da diše. Njegov kapacitet pluća bio je 0,30 litara odnosno nikakav. Nakon 7 dana već je bio bolji i išli smo na Predov krst na Tari. Onu izjavu koju je dao na televiziji, to je bio 18. dan lečenja i vidi se kako je pričao. Tačno 33 dana je bio ovde i potom je odleteo za Beč - rekao je Milovan.

foto: Kurir televizija

Čeda nije ostao dužan svom spasiocu, pa je učinio sve kako bi njegov biznis zaživeo.

- Ako me izvučeš obezbediću ti 20 apartmana, rekao mi je tad. Rekao sam mu da ne treba 20, jer imam projekat za 12. Međutim, obezbedio je 3 sobe u Cepter hotelu od 4. jula do 15. avgusta. Onda potom Vilu Drina sa 15 apartmana od 15. avgusta. Mnogo je došlo naroda od tada . Ima ih po 20 do 30 koji čekaju u redu. Ali stavio me je na velike muke što se tiče rada - rekao je Milovan.

foto: Privatna Arhiva

Milovan je imao samo reči hvale za političara, ali je i dodao da od trenutka kad je otišao nije prošao ni dan, a da ga nije pozvao i pitao kako je.

- Čeda je neverovatan čovek. Veoma korektan i emotivan. On je prvih 7 dana meni i radnicima spremao doručak, ručak i večeru. Prvi put sam jeo špagete sa tikvicama. Neviđen kulinar i mnogo voli ljude. Politika je već njegova stvar. Od kada je otišao odavde nema dana da me nije zvao bar da me pita jesi li poljubio Milesu. To je moja žena, a potom me pita kako sam i šta radim - rekao je Milovan.

