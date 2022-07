OVAKO ĆETE IZBEĆI NESREĆU KAD PRETIČETE U SAOBRAĆAJU! Stručnjak za saobraćaj otkrio kako da se ponašate OBRATITE PAŽNJU NA JEDNO

Vladimir Simidžija, saobraćajni veštak, istakao je u jutarnjem programu Kurir televizije da je neophodno da se, prilikom obuke vozača uvede i obuka bezbednosti u saobraćaju.

- Obuka vozača je jedna od najvažnijih karika u saobraćaju. Druga najvažnija je organizacija - kaže Simidžija i dodaje:

- Ima mnogo saobraćajnih nezgoda i nevolja, da nameće problem sam od sebe. Vozači nisu obučeni da budu bezbedni. Kandidat polaže odluku polaže kod saobraćajne policije. Treba vratiti to da škole vrše obuku i odobrenje. Sadašnja obuka samo osposobi vozače za vožnju, to je malo, to je čista mehanika kojom svi ovladaju. Problem nastaje kada postanu učesnici u saobraćaju - kaže Simidžija.

foto: Kurir televizija

Naši instruktori imaju mnogo iskustva, pa je neophodo da i nauče početnike u kakve sve situacije mogu da upadnu tokom vožnje i kako da se ponašaju.

- Znanje se stiče iskustvom i praksom. Instruktori su puni iskustva iz koga treba da izađe jedan način obuke. Važno je iskustvo i to je jedno bezbedno ponašanje, ako ih instruktori nauče kako treba da se ponašaju - kaže Simidžija i dodaje da je automobil oružje koji najčešće ubija.

Bezbednost u saobraćaju mora biti nova obuka prilikom učenja vožnje, istakao je Simidžija.

- Krajnji cilj je bezbedan vozač, cilj je da se nauče da određene prepoznaju kao opasne i da se preduprede. Recimo, kada pretičete bilo koje vozilo ili kolonu, gledajte uvek u prednji levi točak vozila koje pretičete. Vi ćete za delić sekunde biti ispred situacije koja može da nastane onim trenutkom ako taj vozač krene u levo. Možda će to biti dovoljno da izbegnete nezgodu. Ovo mi je otkrio profesionalni vozač autobusa, a ovakvih caka ima mnogo - kaže Simidžija.

Kurir.rs

