TURISTA IZ SRBIJE UMALO POGINUO NA ODMORU: Goran je sedeo sa porodicom na Lefkadi kada je DVOJE LJUDI S NEBA PALO NA NJEGA!

Jedan običan porodičan dan na plaži, mogao je da se pretvori u veliku tragediju, samo da je Goran (42) ležao ili da je sedeo sa drugog kraja plažnog seta.

Jer, upravo sa njegove strane, a na nekoliko santimetara od njegove supruge, ćerke (13) i sina (18), velikom silinom se zakucao instruktor paraglajdera i turistkinja koja se nalazila vezana ispred njega.

Činjenica da je on najgore prošao, sa slomljenim nosem, nagnječenim čelom, posekotinama na rukama i nogama, uz suprugu koja je takođe zadobila manje povrede, dok su deca, na sreću, ostala neozleđena, olakšavajuće deluje na njega. Međutim, kada mu ponovo sve prođe kroz misli, strese se.

Srbin koji već 20 godina živi sa porodicom u švajcarskom gradu Didingenu, ističe da je sve vreme tokom boravka na plaži, sa ženom i decom komentarisao kako paraglajder sleće na plažu.

- Bili smo na plaži Kadizma, tu ima par restorana, a mi smo se odlučili za Monato, koji ima svoj plažni deo. Bilo nas je četvoro, žena, dvoje dece i ja. Uzeli smo krevet sa zavesama, za četiri osobe. Bili smo u zadnjem redu, primetili smo da je iza nas prazno. Ubrzo smo videli da tu sleću paraglajderi. Skaču sa planine gore, tu im je polazna tačka. Par puta smo se zapitali, šta je ovo, ali su do tada bez problema sletali. - započinje on svoju priču.

U trenutku udara, čitava porodica je bila na okupu. Žena i deca su ležali, on je sedeo, premišljajući se da li da se okupa još jednom ili ne.

-Bilo je oko šest uveče, deca i žena su ležali, pričali smo, nećkao sam se da li ću ili neću u vodu. Odjednom, video sam samo krajičkom oka neku senku sa leve strane. Kada sam se okrenuo, već je bilo kasno, kao da me je udario brzi voz. Ne znam čime me je udario, nisam mogao da prepoznam. Samo znam da je napred bila turistkinja, a da je iza nje bio vezan instruktor - priča Goran.

Nako što je zadobio udarac, pao je u nesvest. Nakon što se povratio, nije znao šta se dešava, osećao je samo bol, kako mu teče krv i bio je konfuzan. Poverede koje je zadobio tom prilikom, nisu bile nimalo naivne.

- Zadobio sam ogrebotine po rukama i nogama, lakše. Nos je isečen na sredini i jake bolove sam imao na čelu. I dalje ih imam. - priča on, dodajući da je povrede zadobila i njegova supruga.

Više od samog bola zbog udarca, podilazio ga je strah za najmilije. Da on nije sedeo gde jeste, da je paraglajder pao iz drugog ugla, ka njegovoj supruzi direktno ili deci, tragedija bi verovatno bila veća.

-Koga udara prvo udara, mene i sve se završava na meni. Da ja tu nisam bio, udarilo bi na decu i ženu. Ipak, i supruga je zadobila povrede, udarena je u jagodičnu kost. Počela je da plače i vrišti. Kad sam došao sebi, video sam da krv lije na sve strane, tad su i svi počeli da mi prilaze sa svih strana - priseća se on.

Kada su videli šta su učinili, intruktor paraglajdinga i turistkinja su prišli Goranu. Kako kaže, ne seća šta su mu govorili, samo zna da je čovek ponavljao "izvini", da se stalno izvinjavao. Ubrzo je došla i pomoć u vidu spasilaca sa plaže.

- On se izvinjavao, ona je nešto govorila, ne sećam se šta. Nisam nikoga konstatovao, krv mi je curela, i samo sam gledao kako da je zaustavim. Prvo su došli ljudi sa plaže i restorana, a veoma brzo i spasioci sa plaže, doneli su led, vodu, tampone, vatu, peškire i torbu prve pomoći. Oni su mi ukazali prvu pomoć - priča Goran

Bio je dovoljno priseban da traži od porodice i okupljenih da sve snime i fotografišu, pa i da insistira na dolasku policije.

-Nisu zvali hitnu, već taksi. Dok je on došao, ja sam dolazio sebi. Rekao sam svima da naprave slike, video, i samo sam rekao, sad zovemo policiju. U međuvremenu je došao taksi, kao da me vode u bolnicu. Rekao sam ne i insistirao sam na policiji. Međutim, video sam po njima da im nije svejedno, pokušali su da me ubede da ih ne zovem, kao, lako ćeš u policiju. Kada sam ih pozvao, tražili su da neko priča sa njima na grčkom. Dao sam telefon jednom od spasilaca, koji je komunicirao sa njima i posle sat i 15 minuta od nesreće, došao je jedan policiajac - priseća se on.

Umesto da uradi zapisnik, kao i da privede instruktora u stanicu, prema Goranovim rečima, policajac je imao čudne metode rada.

-On je doveo čoeka koji je upravljao paragladereom da mi se izvini, i kaže mi "Idi u bolnicu, završi tamo šta imaš, a dođi sutra, prekosutra kod mene, lako ćeš u policiju. Zapisnik nije urađen na licu mesta. Dao sam mu samo ličnu kartu i oba broja, srpski i švajcarski, to je tražio i zapisao je - objašnjava on.

Na pregledu u bolnici, ustanovljen mu je prelom nosa, kao i podliv na čelu, kao rezultat udara direktno u nos. Intervencijom, nos mu je ispravljen, i stavljen u gips.

-Odlazim u bolnicu, kažem šta se dogodilo, primaju me i tu se poajvio medicinski radnik koji je pričao nemački i rekao mi je da idem na rentgen na snimanje. Doktor koji se kasnije pojavio, na engleskom mi je rekao da mi je nos slomljen. Započeli su da mi zaustavljaju krvarenje tamponima, a i dali anesteziju radi interevencije nameštanja nosa. Međutim, bolovi su bili jaki, pa su morali još da mi daju. Vrištanje od bolova. Fiksirao mi je nekom šinom, stavio flaster i rekao da za deset dana odem kod svog doktora na skidanje gipsa, a da ako dođe do krvarenje, momentalno dođem u bolnicu - priča Goran, dodajući da mu je tom prilikom rečeno da ujutru dođe po papire iz bolnice.

Ujutru je došao u bolnicu, gde je dobio dokumentaciju. Međutim, kako kaže na lakše povrede, nisu obraćali pažnju. Sem nosa i glave, ostalo je izostavljeno. Nakon toga, odlazi u policiju, gde je imao pomoć u vidu radnika obezbeđenja koji je govorio nemački, pa mu je služio kao prevodilac u razgvoru sa policijom. Nakon što je razgovor započeo, usledio je novi šok za Gorana.

- Rekao mi je, citiram: "Zašto je došao sada, trebao je da sačeka na licu mesta, da ne ide u bolnicu, da insistira na prijavi i morali bi njega (paraglajderistu) da uhapsimo i držimo pet sati. Bilo bi saslušanje detaljno od dva ili tri sata. Onda bi tužilac mogao da podnese krivičnu protiv njega, ovako, ostaje samo da traži od nas rapot i da sa istim, i privatnim advokatom, priostupi privatnoj tužbi - priča Goran u jednom dahu za "Blic", još uvek vidno potresen.

Odlučio je da kontaktira srpsku ambasadu u Atini. Kako kaže, službenik kojem je objasnio šta mu se desilo, bio je u šoku onim što mu je rekao, jer, kako kaže, nikada nije čuo da se nekome desilo tako nešto.

Nakon toga, posle ponovnog odlaska na plažu, klupko je počelo da se odmotava, a neke stvari su mu postale jasnije.

- Ljudi na plaži su mi rekli kasnije da se to dešava tokom godine više puta, da su oni dobro uigran tim. Radnici, konobari, ljudi koji znaju za to. Nije ovo bio prvi put - priča on.

Nakon srpske, kontaktirao je i švajcarsku ambasadu, pošto mu je žena državljanin te zemlje. Tom prilikom, rečeno mu je da su kontaktirali nadležne organe, te i da ode do policije po zapisnik. Ono što je pisalo na njemu, nije mogao da rastumači i imao je još nekoliko nedoumica oko čitavog slučaja. Naime, sem vozača paraglajdera, navodo se u zapisniku ne nalazi i sama firma.

- Pitao sam, da li ovde stoji firma, da li je tu osiguranje od firme? Tada mi je rekao da ne, i da je unutra samo vozač paraglajdera. Nisam još sve preveo, ali moraću to detaljno da pročitam. - kaže Goran.

Da se ne završi sve na zakulisnim radnjama, pa i da se ovakve stvari ne ponavljaju više nikome, veli rešen je. Advokata je našao i sledeći korak je podnošenje tri tužbe, protiv restorana, firme koja organizuje let paraglajderom, pa i protiv samog instruktora.

Preko prijatelja sam stupio u kontakt sa advokatom u Solunu. Podneću prijavu , ako je moguće, protiv restorana. Ja sam tu ležaljku platio pedeset evra, tu smo jeli, pili, sve i očekujem da mi one obezbede mir. Plan je da tužim firmu koja se bavi paragladingom, kao i samo vozača. Deovjku koja je letela sa njim,ne. Nema svrhe. Možda je firma registrovana, osigurana, ali sumnjam da imaju dozvolu da sleću na plažu, među ljude - rekao je Goran na kraju razgovora

