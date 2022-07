UPALJEN CRVENI METEO ALARM, OVAJ DEO SRBIJE DANAS ĆE BITI NAJVRELIJI: Tropski talas stigao u našu zemlju, RHMZ izdao upozorenje

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme, sa slabim i umerenim vetrom.

Republički hidrometeorološki zavod izdao je rano jutros upozorenje. Naime, u poslednjoj dekadi jula na području Srbije očekuje se veoma toplo vreme sa maksimalnim temperaturama od 34 do 38 stepeni, a u subotu, koja će biti najtopliji dan lokalno se očekuje i oko 40 stepeni. U nedelјu i početkom naredne sedmice na severu Srbije manji pad temperature.

foto: RHMZ Printscreen

Na snazi je i meteo alarm zbog visokih temperatura, a u Istočnoj Srbiji upaljen je crveni.

foto: RHMZ Printscreen

Prema predviđanjima RHMZ, danas će njatopliji grad biti Novi Sad sa 37 stepeni.

foto: RHMZ Printscreen

Meteorološke prilike će biti relativno povoljne za hronične bolesnike, a poseban oprez savetuje se osobama sa srčanim tegobama. Moguće meteoropatske reakcije su malaksalost i neraspoloženje.

Prognoza za naredna tri dana

Petak

Pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 22 stepena, a najviša od 35 do 38 stepeni.

Subota

Pretežno sunčano i ekstremno toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 14 do 24 stepena, a najviša od 36 do 40 stepeni.

Nedelja

Preovlađivaće promenljivo oblačno. Ujutru i pre podne u Vojvodini, a posle podne i u ostalim krajevima kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom i to sa najvećom verovatnoćom na jugu i jugoistoku. Najniža temperatura od 15 do 24 stepeni, a najviša dnevna od 34 do 37 stepeni.

(Kurir.rs)