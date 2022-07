JA SAM JEDINA SRPKINJA U DUBROVNIKU! Ispovest Dragice iz srca Šumadije: Evo kako se u Hrvatskoj ponašaju prema meni

Dragica Veličković iz Aranđelovca već niz godina svakog leta odlazi u Dubrovnik da radi i nikada nije imala nijedan problem. Naglašava da je izuzetno prihvaćena od poslodavaca, sa kojima je već postala prijatelji i ima utisak kao da radi za svoju kuću.

Povod za ove njene reči, bila je navodna ispovest jedne naše druge druge državljanke, čija je izjava uzburkala strasti na društvneim mrežama.

"Jedina sam Srpkinja ovde, u ovom delu grada, i svi, ali svi iz susedstva su predivni prema meni. Nemam reči i zahvalna sam na tome. Imam ovde i puno kolega, mojih prijatelja, turističkih radnika, sa kojima sam u stalnom kontaktu više od deset godina. Možemo svi lepo raditi i živeti", glasio je njen komentar ispod inicijalne vesti o navodnom lošem iskustvu radnice iz Srbije.

Nakon što su videli njen komentar, kontaktirali su je novinari "Dubrovačkog vjesnika".

- Eto, od jednog običnog, iskrenog komentara, skoro 700 ljudi je ostavilo neki znak da se slažu sa mnom i zahvaljujem im se. Svima želim dobro zdravlje i uspeh u poslu. Dubrovnik se lako zavoli, ali mora se i poštovati, on traje i ostaje tu i posle nas – naglasila je.

- Zahvaljujem se na vašem pozivu i interesu za moje utiske, rad i boravak u Hrvatskoj. Drago mi je da je moj iskreni komentar na društvenoj mreži naišao na takav prijem, da se mnogima sviđa i da je napisano toliko samo lepih komentara podrške i pozdrava, a to je, složićete se, najvažnije – istakla je.

- Drugo, o sebi nemam šta puno da kažem, osim da dolazim iz Aranđelovca, iz srca Šumadije, prelepog dela Srbije i to drugi put, sa namerom da ovde radim. Inače, već godinama, s vremena na vreme, dolazim kao predstavnik turističkih agencija, u pratnji grupa, koje žele ponovo ili po prvi put videti jedan od najlepših, ako ne i najlepši grad na Jadranu. I tu imam više nego pozitivne utiske, jer za sve ove godine nikada nije bilo nikakvih problema, već samo lepog raspoloženja i sjajnih utisaka koji su gosti poneli iz Dubrovnika. Svaki put, u pratnji vaših izuzetnih lokalnih turističkih vodiča, prvo obavimo pregled grada, kao deo programa putovanja, a potom putnici imaju slobodno vreme od par sati, koje maksimalno iskoriste i dobro se provedu. I ti programi u Srbiji lepo se prodaju, ljudi žele videti istorijsko jezgro, za koji su mnogi posebno vezani, jer imaju neka divna, stara sećanja kada smo bili jedna država – rekla je Dragica za "Dubrovački vjesnik".

foto: Shutterstock

Imam divne prijatelje, time se ponosim

- Ja ovde radim ponovo na istom mestu i brinem o gostima i kući. Trudimo se da im uvek organizujemo nešto u okviru njihovog boravka, da što više vide i posete dok su na odmoru... I svi su zadovoljni i svima se Dubrovnik jako sviđa, zaista. Imamo goste iz čitavog sveta i to je lepota ovog posla - nova poznanstva, razgovori, različiti interesi... Drago mi je što mogu dati svoj mali doprinos turističkoj ponudi, iako nisam sa ovih prostora. Žao mi je ako su neki ljudi imali problema sa poslom ili poslodavcima, ja, eto nisam. Naprotiv... Zahvalna sam na lepom gostoprimstvu, na prijateljstvu, na poverenju koje mi je ukazano i trudim se da to opravdam, a imam i toliko divnih prijatelja ovde, a time se baš ponosim. Nastaviću dolaziti sa grupama, širiti lepu priču i pozitivnu energiju, jer to je jedino važno - da budemo ljudi, da poštujemo jedni druge i da iskoristimo ovaj život najbolje što možemo – zaključila je Dragica na kraju razgovora za hrvatske medije.

(Kurir.rs/Blic/Dubrovački vjesnik)