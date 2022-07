VREO DAN PRED NAMA ALI ONDA SLEDI OBRT! RHMZ izdao 4 upozorenja: Meteorolozi najavili vremenske nepogode u ovim delovima Srbije

U Srbiji će danas biti veoma toplo vreme, sa temperaturom do 39 stepeni, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

RHMZ je upozorio i da su popodne na jugozapadu Srbije, uveče u severozapadnim i zapadnim krajevima, a tokom noći ka sredi i u ostalim delovima zemlje, lokalno mogući obilni pljuskovi sa grmljavinom, pojava grada i jak i olujni vetar.

Tokom većeg dela dana biće pretežno sunčano i veoma toplo vreme, uz slab i umeren vetar koji će u Vojvodini povremeno biti jak. Najniža temperatura biće od 13 do 21, najviša dnevna od 35 do 39 stepeni.

U Beogradu će tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme, a uveče se očekuje naoblačenje sa pljuskovima i grmljavinom. Najniža temperatura biće od 17 do 21, najviša oko 36 stepeni.

Meteorološke prilike mogu imati nepovoljan uticaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom i respiratornim oboljenjima. Moguće meteoropatske reakcije su smanjena koncentracija i nesanica.

RHMZ izdao nova upozorenja

Upozorenje za područje Srbije na visoke temperature (za 26. jul)

Danas veoma toplo sa najvišom temperaturom od 34 °S na severozapadu do 39 °S na jugoistoku Srbije.

foto: Printscreen/RHMZ

Upozorenje za područje Srbije na kratkotrajne vremenske nepogode (za 26/27. jul)

Uveče na severozapadu Srbije, a tokom noći i u ostalim krajevima lokalno su moguće kratkotrajne vremenske nepogode: obilni plјuskovi sa grmlјavinom, pojava grada i jak i olujni vetar. Upozorenje za područje Beograda na visoke temperature (za 26. jul)

Danas na području Beograda veoma toplo, sa najvišom temperaturom oko 36 °S.

Vodostaji ispod niskih plovidbenih nivoa

foto: Printscreen/RHMZ

Na Dunavu, kao i na Savi kod Sremske Mitrovice i Šapca vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Na Jadru, Kolubari sa pritokama, Mlavi, Lugomiru, Jablanici i Starom Begeju proticaji su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95%-ne obezbeđenosti (biološkom minimumu).

Upaljen meteo alarm

Na teritoriji cele Srbije danas je na snazi meteo alarm. Crveno upozorenje zbog ekstremno visokih temperatura na snazi je na prostoru jugoistočne Srbije i Kosova i Metohje.

To znači da je vreme vrlo opasno.

"Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intezitetaa da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi", objavio je RHMZ.

foto: Printscreen/RHMZ

U ostalim delovima Srbije upaljen je narandžasti meteo alarm zbog visokih temperatura, ali i pljuskova sa grmljavinom.

"Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe", objavio je RHMZ.

Vreme narednih dana

U sredu manje vruće uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima i mogućom pojavom kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 17°C do 22°C, a maksimalna od 31°C na severu do 35°C na jugu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 22°C do 27°C.

U četvrtak sunčano i vrlo toplo uz dnevni razvoj oblaka na jugozapadu i jugu Srbije gde je moguća pojava kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom u toku popodneva.

U petak sunčano i vrućina u svim krajevima. U subotu i nedelju nestabilno sa pojavom kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom uz sve manju vrućinu, posebno u nedelju.

