CRVENI METEO ALARM, RHMZ IZDAO 4 UPOZORENJA, PRED NAMA SU EKSTREMNE VRUĆINE: Meteorolog Čubrilo najavio kad da očekujemo OSVEŽENJE

Meteorolog Marko Čubrilo objavio je novu vremensku prognozu i pored visokih temperatura, najavio naoblačenje uz grmljavinske pljuskove.

"Početkom nedelje ponovo toplo i maksimumi će se kretati od +32 do +37 stepeni Celzijusa. U utorak posle podne prvo na zapadu i severozapadu regiona naoblačenje uz grmljavinske pljuskove, jak, a u zoni fronta lokalno i olujan severozapadni vetar i osveženje. Ovo osveženje uz nestabilnosti će se u toku noći ka sredi premestiti preko većeg dela regiona, dok bi bez pljuskova ili uz vrlo retke pljuskove ostalo duž Jadrana i u njegovom zaleđu", objavio je on na Fejsbuku.

Kako je dodao, sredinom nedelje biće promenjivo oblačno.

"Biće i umreno toplo uz ređu pojavu pljuskova i dnevne maksimume od +26 do +33 stepena Celzijusa. Oko 29.07. ponovo toplo uz maksimume i do +37 stepeni Celzijusa lokalno, dok je zatim i dalje moguće konkretnije pogoršanje uz češće i obilnije pljuskove i osetnije osveženje", napisao je on i zaključio da "trenutno deluje da će početak avgusta doneti uobičajno, toplo, letnje vreme bez ekstremnih vrućina uz povremene pljuskove".

RHMZ izdao 4 upozorenja

Republički hidrometoerološki zavod (RHMZ) danas je izdao četiri upozrorenja - hidrološko, dva na visoke temperature i na kratkotrajne vremenske nepogode.

"Danas na severu u većini mesta oko 34 °C, u ostalim krajevima od 35 do 37 °C. Sutra veoma toplo sa temperaturama od 35 do 39 °C", stoji u upozorenju na visoke temperature na području Srbije.

"U utorak uveče na severozapadu Srbije, a tokom noći ka sredi i u ostalim krajevima lokalno su moguće kratkotrajne vremenske nepogode: obilni plјuskovi sa grmlјavinom, pojava grada i jak i olujni vetar", navedeno je u upozorenju na nepogode.

"Sutra na području Beograda veoma toplo, sa temperaturom oko 36 °C", upozoravaju iz RHMZ-a na visoke temperature u Beogradu.

Dodaju i da će se zbog visokih temperatura vodostaji reka spustiti na svoj biološki minimum.

"Na Dunavu, kao i na Savi kod Sremske Mitrovice i Šapca, vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Na Jadru, Kolubari sa pritokama, Mlavi, Lugomiru, Jablanici i Starom Begeju proticaji su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95%-ne obezbeđenosti (biološkom minimumu)", piše u ovom hidrološkom upozorenju.

Upaljen meteo-alarm

Na celoj teritoriji Srbije biće sutra upaljen narandžasti i crveni meteo alarm. Crveno upozorenje najavljeno je za jugoistočnu i jugozapadnu Srbiju, kao i za područje Kosova i Metohije, alarm je upaljen zbog ekstremno visokih temperatura.

Crveni meteo alarm znači da je vreme vrlo opasno.

"Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intezitetaa da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi", navodi se na sajtu RHMZ.

U ostalim delovima zemlje biće upaljen narandžasti meteo alarm zbog visoke temperature, ali i zbog kiše i grmljavine.

Narandžasti meteo alarm znači da je vreme opasno.

"Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe."

