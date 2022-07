TI KOJI SA VAMA OGOVARAJU DRUGE, ONI TO ISTO... Ovu besedu poznatog SRPSKOG SVEŠTENIKA SVAKO MORA ČUTI, vrlo je poučna (VIDEO)

Čuveni Predrag Popović sveštenik je Srpske pravoslavne crkve koji je od 2018. godine, često se pojavljuje u javnosti, a ima i svoj Jutjub kanal. On neretko snima i objavljuje klipove na svom Jutjub kanalu gde govori o poučnim stvarima koje bi trebalo redovno da poslušate.

Poznat je i po tome što često govori o dogodovšinama iz svog svešteničkog života, a ljudi mu ostavljaju masu pozitivnih komentara.

Ovog puta govorio je o još jednoj stvari u svakodnevnici, a snimak je postao veoma viralan i širi se, osim na Jutjubu, i po Tik Toku, Instagramu... Taj video svi dele.

Poslušajte šta je on rekao o ogovaranju i ljudima koji ogovaraju, veoma je poučno.

- Dođe čovek i kaže "znaš ovaj te je ogovarao, pričao je to, to,to i to o tebi". Rekoh nije sporno to što je on pričao o meni nego zašto se on osećao tako lagodno da to priča pred tobom o meni. Znači, čim on pred tobom priča, znači da ti učestvuješ u tim razgovorima. Jel tako? U tim pričama? A on kao hoće znaš da ispadne pa dođe on da ti se pohvali... Ti ljudi koji sa vama ogovaraju druge isto sa drugima ogovaraju vas, to je prilično jasno. To što ćeš ti da odeš zadnji iz tog društva ne znači da sutra te neće neko ogovarati - kaže otac Predrag Popović.

Kurir.rs / S. T.

