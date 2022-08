GLOBALNO ZAGREVANJE NE POSTOJI?! Klimatolog za Kurir TV otkrio: Temperatura nema veze sa jačinom tornada EVO KAKO DA IH PREDVIDIMO

Klimatolog tvrdi da se tornada mogu predvideti jednostavnim praćenjem sunca.

- Ako pratimo sunce možemo da predvidimo da li će neki od tih vrtložnih vetrova da se pojavi na našem prostoru. Ovo je najpogodnije vreme za vrtložne vetrove u Srbiji. njihova pojava je uobičajna. To su najbrži kopneni vetrovi i dostižu brzinu do 300 kilometara na sat. Postoje i još brži vetrovi i oni se pojavljuju iznad morskih površina i zovu se hjurikeni - rekao je Stevančević.

foto: Kurir televizija

On je potom i naveo kako se oni stvaraju.

- Temperatura nema nikakve veze sa jačinom tornada, već ugao energije koja dolazi od strane sunca. Što je ugao veći, to je mogućnost da se pojavi tornado veća. Dešava se eksplozija na Suncu. Ona izbacuje čestice sunčevog vetra koje nose električnu i magnetnu komponentu. Od Sunca do Zemlje teku u obliku reke. Posle prodora kroz magnetnu opnu Zemlje, oni se direktno spuštaju do Zemlje. Privučeni gravitacionom silom, mada kako se spuštaju povećava se brzina, ali se smanjuje poluprečnik. Zato uvek postoji taj levak koji mi uvek možemo da vidimo - rekao je Stevančević.

Klimatolog se osvrnuo i na globalno zagrevanje za koje tvrdi da ne postoji i da je to samo jedan politički akt.

- Promena klime ne postoji, to je politički akt koji govori o globalnom zagrevanju. Ni jedna Zemljina komponenta nije promenjena. Jednostavno da bi predvideli kada dolazi do zagrevanja, treba pročitati Milankovićevu teoriju. On jasno matematički pokazuje da samo promena ugla Zemljine rotacije može da izazove klimatske promene - rekao je Stevančević.

Kurir.rs

