Džejms Sakling visoko ocenio vina iz Srbije

Vina iz vinarija Đoković, Matijašević i Matalj prva su iz Srbije koja su stigla do čuvenog Džejmsa Saklinga, najuticajnijeg i najznačajnijeg vinskog kritičara današnjice. Na svom imanju u Toskani, Sakling je ugostio Mladena Dragojlovića, srpskog enologa i kreatora nekih od najnagrađivanijih srpskih vina, koji kao konsultant radi u pomenutim vinarijama. Dragojlović je tako postao prvi vinski poslenik iz naše zemlje koji se sreo sa Saklingom i dobio priliku da mu predstavi deo srpske vinske scene.

Vina iz vinarija Đoković, Matalj i Matijašević osvojila su visoke ocene i laskave degustatorske beleške od strane čuvenog kritičara, a jedno Matijaševićev SoviNoa Fume Blanc 2020 osvojio je vrlo visoka 93 poena. Sakling je naopisao i da je to vino srednjeg tela i kremaste teksture, sa aromama lomljenog kamena, isečenog limuna, guave i kremena, i preporučio da se pije sada. Vertikali vina SoviNoa od 2019 do 2021 Sakling je dao po 90 poena, što je ujedno i tihi kompliment ujednačenosti kvaliteta ovog sovinjon blana iz godine u godinu.

Matijaševićeva Belina 2020, napravljena od smederevke, pomalo potcenjene sorte u čije potencijale u ovoj vinariji duboko veruju, osvojila je 90 poena. Značaj činjenice da je jedan od najuticajnijih vinskih kritičara na svetu probao i ocenio vino od smederevke veliki je kamen-međaš za ovu sortu.

- Vino sa aromama i ukusima dinja i limuna. Srednje telo, kremasta struktura i završnica puna ukusa. Piti sada – napisao je Sakling u degustatorskoj zabelešci.

Vina mlade vinarije Đoković, u vlasništvu porodice čuvenog tenisera, Syrah 2019 i Chardonnay 2019, osvojila su po 91 poen. Za Syrah 2019 Sakling je napisao da je pun mesnih i začinskih aroma, uz tamni duvan i crno voće.

- Sveže i vrlo ukusno. Sira sa pravim karakterom, koji pravi porodica čuvenog tenisera Novaka Đokovića. Piti sada – naveo je Sakling, koji je za šardone ove kuće rekao da je sveže i vibrantno vino srednjeg tela, lepih kiselina i iskričave završnice, uz ukus kuvanih jabuka i meda.

Kremen Kamen 2019 iz negotinske vinarije Matalj, njihov već čuveni premijum kaberne sovinjon koji se pokazao kao bestseler u svakoj berbi, osvojio je 92 poena i opasku da je posredi precizno napravljeno vino sa aromama crne ribizle i slatkog duvana, srednjeg do punog tela i čvrstih tanina. Sakling preporučuje čekanje još dve do tri godine do otvaranja, iako kaže da se može piti već sada.

- Džejms gotovo da ništa nije znao o vinima iz Srbije, pa je bio iskreno iznenađen kvalitetom. Prošli smo zajedno kroz petnaestak srpskih vina, od prokupca i smederevke, preko šardonea i sovinjona, pa do širaza i kabernea – kaže za Vino & Fino Dragojlović.

- Sakling je vrlo jasan u svojim odlukama i ocenama, ali i otvoren za nove stvari i drugačija mišljenja. Dopala su mu se vina koja smo probali, i vrlo lako je prepoznavao potencijal i karakteristike različitih berbi, iako se prvi put sreo sa našim teroarima - dodaje Dragojlović.

Džejms Sakling, rođen u Los Anđelesu u SAD, dugo je radio kao vinski kritičar i urednik u magazinu Wine Spectator, gde je razvio izvanrednu međunarodnu reputaciju. Od 2010. vodi svoj sajt JamesSuckling.com koji predstavlja jedan od najznačajnijih izvora vinskih recenzija na svetu. Sakling i njegov tim kritičara godišnje degustiraju i ocene više od 20.000 vina.

