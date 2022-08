EVO KAKO ĆEMO U SEPTEMBRU PUTOVATI! Vraćaju li se mere i za koje zemlje će TREBATI TESTOVI ili potvrde o vakcini

Pandemija korona virusa promenila je svet i značajno je uticala na putovanja poslednje tri godine, međutim, ovogodišnje leto donelo je preokret i povlačenje ograničenja na graničnim prelazima, železničkim i drugim putnim stanicama, kao i na aerodromima što je značajno povećalo kretanje putnika, ali da li će tako biti i pred kraj turističke sezone, u septembru zavisi od epidemiološke situacije.

Za sada, nema najava da će stupiti na snagu nove mere, odnosno, da zemlje koje su omiljene destinacije srpskih turista planiraju da vrate ograničenja radi prevencije i zaštite od kovida-19, iako je u većini tih destinacija još od jula broj novozaraženih od novog soja korone počeo da se povećava.

Od 1. maja, a zatim od 1. juna, turisti iz Srbije bez ikakvih ograničenja ulaze u Grčku, Tursku, Italiju, Egipat, Hrvatsku, u Crnu Goru i druge zemlje, a jedina država koja zahteva za ulazak i dalje negativan test na kovid, potvrdu o vakcinaciji ili o preležanoj bolesti je Španija.

Milan Lainović iz Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (Jute) kaže da nijedna zemlja ne pominje da je razmatrala ponovno uvođenje testova i ograničenja za ulazak.

- To se sada ne dovodi u pitanje. Moje mišljenje je da je korona prošlost i da u obliku u kom nam se vraća neće značajno uticati na putovanja, kao što ne utiče ni sezonski grip, recimo. Sadašnji oblik korone, trajanje simptoma od tri do pet dana i sedam dana izolacije nam govori da će to biti značajno lakše podnošljivo. A što se tiče putovanja, nikada veće interesovanje nije bilo nego što je sada, i velike su i mogućnosti za to ove godine – kaže Milan Lainović.

Ističe da turističke radnike posebno raduje da se putnici vraćaju s putovanja zdravi i da niko ne govori o pogoršanju epidemiološke situacije na omiljenim destinacijama turista.

- Ljudi se vraćaju putovanjima. To je i smisao života. Do 20. avgusta gotovo da nema slobodnih kapaciteta. Ovo je odlična sezona, od juna, ceo jul, a sada i avgust, a nadamo se da će tako biti i u septembru. Nema razloga da ne bude, jer veliki broj putnika još uvek nije iskoristio zamenska putovanja – kaže Lainović.

Veruje da će do kraja septembra, ali i u oktobru, biti ostvaren veliki broj putovanja, naročito da će biti rasprodati aranžmani za zemlje kao što su Egipat i Turska.

- Posle dve godine, i svega što nam se desilo sa pandemijom, vraćamo se putovanjima. Možemo slobodno reći da smo se vratili normalnom životu. Šta će biti kasnije, ne znamo, ali ono što sada vidimo je da nijedna zemlja nije donela nove uredbe. Svi funkcionišu i svi rade. Naša preporuka putnicima je da iskoriste zamenska putovanja. Biće mogućnosti za to još čitav septembar i verovatno do polovine oktobra. Sada je pravi trenutak da se iskoriste i popusti koje turističke agencije nude, a nude ih u velikom broju – poručuje.

Osim letnjih destinacija, u septembru i oktobru su aktuelna i jesenja putovanja, obilasci evropskih metropola, vikend i kraći odmor u Beču, Budimpešti, Krakovu, Pragu, što će svakako biti uspešno realizovano ukoliko Austrija, Mađarska, Češka, Slovačka i druge zemlje ponovo ne postave uslove za ulazak, a to se može desiti jedino ako broj novozaraženih bude značajno povećan i ukoliko posledice zaražavanja budu teže i komplikovanije, a što za sada nije slučaj.

Nadležno ministarstvo i ambasade na sajtovima objavljuju aktuelni pregled uslova za putovanja, i uz objašnjenje da su mere koje se odnose na suzbijanje kovida-19 ukinute i da putnicima nisu potrebne potvrde i testovi za ulazak u tu zemlju, mnogi napominju da nije obavezno, ali je preporuka biti fizički distanciran i nositi masku.

Grčka

Ulazak i tranzit za naše građane je bez ikakvih ograničenja. Mediji prenose da se tokom boravka u toj zemlji treba pridržavati mera koje su na snazi jer je primećeno da se broj novozaraženih od korone povećava.

HrvatskaZa ulazak putnika u Hrvatsku od 1. maja 2022. godine ukinute su epidemiološke mere.

Turska

Kovid ograničenja za ulazak u Tursku ukinuta su 01. juna 2022. godine. Ukinuta je i obaveza popunjavanja formulara za dobijanje HES koda za ulazak i njegovo korišćenje u zemlji

Crna Gora

Za ulazak nije potrebna kovid potvrda, a tokom boravka u Crnoj Gori na pojedinim mestima se preporučuje fizička distanca i nošenje maske.

Italija

Od 1. juna ove godine za ulazak u Italiju više nije neophodno posedovanje zelenog sertifikata, takozvanog Grin Pas-a. Zaštitna maska je preporučena, ali nije obavezna, u javnim objektima na otvorenom i u zatvorenom.

Egipat

Sve mere su ukinute koje se odnose na suzbijanje virusa kovid-19 za sve putnike koji putuju u Egipat.

Bugarska

Lica koja dolaze iz Srbije mogu u Bugarsku ulaziti bez kovid dokumenata.

Španija

Za ulazak u Španiju državljani Srbije treba da imaju jedan od testova : negativan PCR test ne stariji od 72 sata ili negativan antigenski test ne stariji od 24 sata.

Putnicima mogu da uđu sa potvrdom o kompletnoj vakcinaciji. Priznaju se potvrde najmanje 14, a najviše 270 dana nakon primljene druge doze. Ukoliko je taj period prošao, neophodan je dokaz o trećoj dozi. Ovo ne važi maloletnike čije potvrde o vakcinaciji važe i nakon isteka 270 dana od datuma kompletne vakcinacije.

U Španiju se može ući i sa potvrdom o preležanoj bolesti, izdatoj 11 dana nakon prvog pozitivnog testa. Važnost ove potvrde je 180 dana od prvog pozitivnog testa.

