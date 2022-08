UBIJAO JE OBUČEN U FRAK I BELE RUKAVICE, A NEOBIČNO JE VOLEO CVEĆE: Ovo je Dragutin, najpoznatiji dželat Kraljevine Jugoslavije

BEOGRAD - Karlo Dragutin Hart bio je najčuveniji dželat Kraljevine Jugoslavije. Za sobom je ostavio 108 leševa po naredbi suda, a na izvršenje kazne uvek je dolazio u fraku, belim rukavicama i cilindrom na glavi.

Tražio je da ga zovu ne tom ružnom reči nego punom funkcijom - službeni izvršitelj smrtne kazne u Kraljevini Jugoslaviji.

Karlo je rođen 28. jula 1879. u srezu Karlin u današnjoj Češkoj. Po narodnosti je bio Rom. U Sarajevu se obreo posle Prvog svetskog rata, verovatno kao demobilisani austrougarski vojnik. Njegovo češko ime, Karel, u Bosni se izgovaralo kao Karl ili Karlo, a on sam ga je kasnije “posrbio” u Dragutin.

Odmah posle rata počeo je u tom gradu da povremeno asistira tadašnjim dželatima – Sajfridu i Mauzneru, a 1922. je postao zamenik dželata. Iz Sarajeva je 1930. godine premešten u Zenicu, gde mu je dat na upotrebu službeni stan u okviru kompleksa tamošnjeg Kaznenog zavoda. Na njegovu molbu, 1935. mu je odobreno da se sa porodicom nastani u Sarajevu.

“Ja nisam kriv za tvoju smrt!”

Tokom karijere, ovaj državni službenik obesio je 108 duša i što je prosto neverovatno često je govorio za novine.

Na vešala je uvek odlazio u fraku, sa cilindrom i belim rukavicama a nesrećniku na konopcu uvek bi se poklonio i glasno izgovorio: “Ja nisam kriv za tvoju smrt!”

– Levom rukom držim osuđenika, desnom mu omču prebacujem oko vrata i crnu masku preko glave. Apsolutna je tišina, svi prisutni skidaju šešire. Pomoćnik tada izbije stolicu ispod osuđenika, hvata ga za noge i trzajem povlači ka zemlji. Stojim iza merdevina i povlačim omču. Uzimam pogubljenog za ruku. Pratim puls i kada ustanovim da srce više ne kuca, skidam rukavice, bacam ih pod noge obešenog i kažem: “Ja nisam kriv za tvoju smrt!” – opisivao je Hart za tadašnje novine.

To bi za mene bio blamaž!

Na pitanje je li mu ikada pukao konopac oko vrata nekog nesrećnika na vešalima, on je gotovo uvređenim tonom kao pravi profesionalac odgovorio: Ne, to nije mogućno! To bi za mene bio blamaž!