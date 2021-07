NAJBOGATIJI SRBIN SVIH VREMENA UMRO GO I BOS: Vlada je za života stekao milijarde, a život je okončao ČISTEĆI ULICE za parče hleba

U dugoj i burnoj prošlosti Beograda često se dešava da slučajno ili namerno čitavi periodi i značajni ljudi budu zaboravljeni.

Tiho i neprimetno, a potpuno nepravedno ta sudbina zadesila je i Vladu Ilića, prvog modernog gradonačelnika Beograda i čoveka kome prestoničani mnogo duguju.

Vlada Ilić je na mestu prvog čoveka tadašnje jugoslovenske prestonice bio od 10. januara 1935. do 13. septembra 1939. godine. Za to vreme Beograd je prvi put postao prava i evropska metropola i grad koji je išao u korak sa svim svetskim trendovima.

Uspesi Vlade Ilića, kao prvog čoveka prestonice, ostaće zlatnim slovima zabeleženi u istoriji Beograda.

- Dvadesetak godina, koliko je delilo Prvi od Drugog svetskog rata, bilo je presudno za formiranje današnjeg lika Beograda. Izgradnja je bila u velikom zamahu, započeto je sve što se moglo započeti, a posle Drugog svetskog rata preostalo je da se osvoji i leva obala Save i spoje gradske celine Beograda i Zemuna - počinje priču Saša Stanković, autor monografije o Vladi Iliću, pod nazivom "Prvi moderni gradonačelnik Beograda".

Teško je pobrojati sve što je u Beogradu urađeno ili započeto u vreme Vlade Ilića. Na ovoj dugoj listi nalaze se danas najprepoznatljiviji simboli prestonice: Vukov spomenik, staro Sajmište, zoološki vrt... Položen je kamen temeljac za izgradnju Hrama Svetog Save. Završen je Dom narodne skupštine i otvoren za javnost Muzej kneza Pavla (današnja rezidencija predsednika Srbije).

Na početku mandata Vlade Ilića otvoren je most preko Dunava koji je spajao Beograd i Pančevo. Krenula je sa radom prva tramvajska linija koja je Beograd spojila sa Zemunom i uputila prestoničane na drugu stranu reke.

Zato i žalosti činjenica da najveći broj Beograđana o ovom izuzetnom čoveku danas ne zna skoro ništa.

Najbogatiji Vlasotinčanin

Vladimir Vlada Ilić, najmlađi sin Koste Mumdžije, rodio se 19. septembra 1882. godine. Osnovno obrazovanje je stekao u rodnom Vlasotincu, a posle je školovanje nastavio u Beču i Ahenu. Bio je prvi tekstilni industrijalac iz tadašnje Srbije sa akademskim obrazovanjem. Pouzdano se zna da je govorio francuski i nemački, a po nekim svedočenjima i engleski jezik.

Na inicijativu Vuka Bojovića, tadašnjeg direktora Zoološkog vrta, na Petrovdan 2009. godine postavljena je bista Vladi Iliću kao njegovom osnivaču. Upravo ta vest pokrenula je profesora vlasotinačke Gimnazije Sašu Stankovića da počne da istražuje život i delo svog nekadašnjeg sugrađanina.

Rezultat njegovog sedmogodišnjeg rata je prva kompletna i neverovatno sveobuhvatna monografija o Vladi Iliću pod nazivom "Prvi moderni gradonačelnik Beograda".

Industrijalac evropskog formata

Vlada se kao najobrazovaniji u porodici našao na čelu velike tekstilne imperije . Posle kratkog boravka u Leskovcu otac ga je poslao da vodi poslovanje koncerna u prestonici.

- Da je to bio dobar potez, pokazaće godine koje slede, jer je Vlada ispoljio sve sposobnosti jednog industrijalca evropskog formata. Do početka Prvog svetskog rata modenizovao je fabrike u Beogradu. One su teško oštećene i opljačkane za vreme okupacije, ali ih je nakon rata Ilić obnovio i proširio proizvodnju i van granica nekadašnje Kraljevine Srbije - priča Stanković.