METEOROLOZI UPOZORAVAJU, NEVREME MOGUĆE I DANAS: Upaljen meteo alarm! U ovim delovima Srbije očekuju se pljuskovi sa grmljavinom

U Srbiji će danas biti promenljivo i nestabilno vreme, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Lokalno su mogući kratkotrajni grad i jak vetar u zoni padavina, dok će se suvo vreme zadržati na severozapadu zemlje.

Najniža temperatura od 15 do 20, a najviša od 26 do 30. Vetar slab, promenljiv.

U Beogradu toplo sa sunčanim intervalima. U pojedinim delovima grada mogući su i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Najniža temperatura oko 18, a najviša oko 28. Vetar slab, promenljiv.

Upozorenje na pljuskove sa grmljavinom i gradom

RHMZ je izdao i trodnevno upozorenje koje je na snazi do petka, a odnosi se na celo područje Srbije.

"Do petka se na području Srbije povremeno očekuju plјuskovi i grmlјavina, koji će lokalno biti izraženiji (preko 20 mm za kratko vreme) uz grad i jak vetar u zoni padavina", upozorava RHMZ.

Upaljen meteo alarm

U Srbiji je zbog kiše i grmljavine danas na snazi narandžasti i žuti meteo alarm. Žuti meteo alarm upaljen je za područje Banata,Srema i Beograda i odnosi se na grmljavinu, a znači da vreme može biti potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", navodi se na sajtu RHMZ-a.

U ostalim delovima Srbije, izuzev Bačke, na snazi je narandžasto upozorenje zbog kiše i grmljavine što znači da je vreme opasno.

"Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe", objavio je RMHZ.

Vreme narednih dana

U četvrtak novi razvoj umerene do jake oblačnosti koja dolazi sa zapada i severozapada i tokom dana zahvata većinu predela sa čestom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz malo niže temperature nego u sredu. Vetar slab zapadni i severozapadni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 14°C do 19°C, a maksimalna od 24°C do 28°C. Uveče moguća kiša u većini predela. Temperatura u 22h od 15°C do 20°C.

U petak slabije izražena oblačnost tokom dana još malo niže temperature nego u četvrtak sa sunčanim periodima na severu, a u centralnim predelilima i na jugu Srbije sa ređom pojavom kiše ili pluskova sa grmljavinom. Razvedravanje u popodnevnim časovima prvo u severnim, a do kraja dana i delom u centralnim krajevima.

U subotu u svim krajevima pretežno sunčano i suvo uz razvoj slabe prolazne oblačnosti. U nedelju novo prolazno naoblačenje zahvata većinu predela uz povrenu kratkotrajnu kišu tokom dana. Početkom naredne sedmice pretežno sunčano i toplije.

