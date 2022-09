AKO VAM DECA IDU NA BAR JEDAN SPORT I UČE JEZIK, ZA TO VAM TREBA SKORO 20.000 DINARA! Ovo je detaljan cenovnik OD KOG BOLI GLAVA

Vannastavne aktivnosti za decu koštaju i do 20.000 dinara

Od 1. septembra roditeljima na vrata kuca nova obaveza koja sa sobom nosi i trošak. Za učenje jezika ili bavljenje sportom, plesom, folklorom... za dete je potrebno izdvojiti od 2.600 do 5.000 dinara mesečno

Na početku nove školske godine učenici i njihovi roditelji suočavaju se sa nizom obaveza, od izbora i nabavke udžbenika, formiranja odeljenja, usklađivanja fonda i rasporeda časova, ali i pronalaženja vannastavnih i vanškolskih aktivnosti koje su značajne za razvoj svakog deteta.

Ipak, to nije mali trošak za roditelje, a oni koji imaju dvoje dece i hoće da ih upišu na jedan do dva kursa jezika i neki sport za to moraju da izdvoje skoro 20.000 dinara!

Jedan čitalac Kurira ispričao nam je da su četvoročlanoj porodici, sa 1. septembrom, osim troškova za opremanje dece za školu, došli i veliki mesečni troškovi jer deca treba da krenu na engleski, nemački i barem na po jedan sport.

- Starije dete, otkad je krenulo u školu, ide na engleski, a od prošle godine i na nemački. Na engleski ide i mlađe dete. Za učenje jezika koji će im biti potrebni u budućnosti mesečno sada treba da odvajamo 11.400 dinara. To je inače 1.200 dinara više nego prošle godine. Mlađe dete ide na folklor, koji je lani koštao 2.500 dinara, a sada je 3.000 dinara. Starije dete odlučilo se da trenira odbojku, a članarina sportskog kluba koji treninge drži u školi je 3.000 dinara. To je 17.400 dinara samo za članarine. A gde je literatura iz koje deca uče jezik, gde je oprema za sport... - kaže otac dvoje dece iz Beograda.

Sve vannastavne i vanškolske aktivnosti zamišljene su tako da na dete deluju vaspitno, da im budu budu zabavne, a one sportske važne su za rast i razvoj. Istraživali smo tako koliko koštaju časovi aktivnosti koje se održavaju izvan vremena nastave u školi ili van nje, a tu se ubrajaju sportski treninzi, ritmička gimnastika, folkor, škole stranih jezika, ali i umetničke sekcije.

Dvoje dece na plivanju i do 8.500 dinara

Pored fizičkog razvoja, plivanje deluje pozitivno i na psihosomatski razvoj dece. Sportski centri nude škole i za decu plivače i za neplivače, a za to treba odvojiti od 4.500 dinara za jedno dete u osam termina mesečno. Za dvoje dece je sa popustom školica plivanja 7.500 dinara mesečno. Za 12 termina za jedno dete potrebno je 5.500 dinara, a za dvoje je cena 8.500 dinara.

Plivanje / Ilustracija foto: Profimedia

Odbojka i u školi minimum 3.000 dinara

U periodu kada se deca razvijaju, roditelji hitaju da ih upišu, na primer, na odbojku. Članarina u školama odbojke, i onima koje drže treninge u školama, iznosi od 3.000 do 4.000 dinara. Ako dete dogura do takmičarskih sekcija, članarina je onda između 4.000 i 5.000 dinara.

Rukomet s popustom

Poput odbojke, i rukomet može da bude vannastavna aktivnost. Ipak, i ako jeste u okviru škole i ako nije, cena za članarinu je 3.000 dinara. Neki klubovi za nove polaznike daju popust od pedeset odsto, ali se taj popust odnosi na jedan mesec treniranja, da bi se kasnije došlo do standardne cene kao i za školu odbojke.

Za male fudbalere 4.000 dinara

Roditelji muške dece, a i ponekih devojčica često od svojih mališana čuju da žele da treniraju fudbal. Članarina u školicama fudbala za mlađe grupe uzrasta sedam-osam godina iznosi 3.500 dinara, a za one "starije" od devet godina uglavnom je 4.000 dinara. Mesečna članarina u klubovima za drugo dete se i u mlađoj i starijoj grupi umanjuje za 1.000 dinara.

Košarka dečacima najomiljenija posle fudbala

Za klince koji bi, kada porastu, budu poput Nikole Jokića, školica košarke je po dečjim košarkaškim klubovima uglavnom oko 3.500 dinara. Ovo je još jedan dobar sport za rast i razvoj dece koji je posle fudbala najomiljeniji dečacima.

Realni aikido hit poslednjih godina

Kroz realni aikido, koji je veoma popularan poslednjih godina među klincima, deca na zabavan način, kako kažu, vežbaju koordinaciju, poštovanje i samoodbranu. Članarina u aikido klubovima je 3.000 dinara, a sličnu cenu imaju i ostali klubovi koji se vezuju za borilačke sportove ili samoodbranu.

Džudo najbolji za decu i mlade

Sportska društva koja se bave džudom od ovog meseca takođe formiraju grupe, a članarina je na mesečnom nivou od 3.000 do 3.200 dinara, zavisno od kluba. Prema istraživanju koje je nedavno sproveo Unicef, džudo je najbolji sport za decu i mlade od 4. do 21. godine jer razvija samopouzdanje, snagu, balans, ali i usađuje mladima svest o moralnim vrednostima.

Karate omiljena borilačka veština

Karate / Ilustracija foto: Profimedia

Ukoliko dete želi da se pridruži karate majstorima i uči ovu borilačku veštinu u nekom od karate klubova, roditelji za to moraju izdvojiti 3.000 dinara. Ovaj sport veoma je zastupljen kod nas - u mnogim vrtićima, školama i sportskim centrima, i veoma je dobar za rast i razvoj dece.

Igra i pesma dobri za razvoj

Jedan od vidova rekreacije koji veoma povoljno utiče na razvoj dece i mladih jeste folklor, koji pored fizičkog doprinosi i njihovom mentalnom razvoju. Članarina u kulturno-umetničkim društvima je 3.000 dinara. Osim muzike i igre, velika prednost je i u druženju, koje, kako kažu folkloraši, ovoj rekreaciji daje posebnu draž.

Ritmička gimnastika dobra za finu motoriku

Ritmička gimnastika često je izbor roditelja devojčica koje rastu i razvijaju se. Ona, pre svega, utiče na pravilno držanje tela, razvoj fine motorike i dobru koordinaciju pokreta. Mesečna članarina je od 4.000 do 4.500 dinara, a ako na ovaj sport iz iste porodice na treninge idu dve ćerkice, druga ostvaruje pravo na popust i plaća manje - od 3.300 do 3.800 dinara. Mesečna članarina za treću devojčicu iz iste porodice je 1.300 dinara.

Balet i moderni ples za klinceze

Balet / Ilustracija

Za one klinceze koje pokazuju interesovanje za ples, roditelji imaju opciju da ih upišu na balet ili moderni ples. Mesečno se za male balerine na članarinu treba izdvajati od 2.700 do 3.500 dinara. Ukoliko dete pak pokazuje interesovanje za moderne plesove, mesečno članstvo u klubovima je oko 2.600 dinara.

Crtanje, slikanje i vajanje za male umetnike

Dete koje crtanje / Ilustracija foto: Profimedia

Ako dete pokazuje interesovanje za umetnost, roditelji mogu da ga upišu u neku od školica crtanja, slikanja ili vajanja. Takve radionice odvijaju se u grupama, jednom nedeljno, a roditelji za to treba da izdvoje 3.000 dinara mesečno na članarinu. Probni čas se inače ne naplaćuje. Materijal za rad na ovim radionicama je uračunat u cenu.

Učenje jezika korisno, ali nije jeftino

Roditelji često decu već od prvog razreda škole upisuju na časove stranih jezika koji će im biti potrebni u budućnosti. Školice za strane jezike za jedan jezik, iliti jedno dete, koštaju 4.200 dinara mesečno. Ako roditelji upisuju drugo dete na jezik, na to drugo članstvo je cena niža - 3.800 dinara. Ako se upisuje i treće dete, ili jedno do dvoje na drugi jezik, onda je članarina 3.400 dinara.

Za muzikalne 3.200 dinara mesečno

Klavir / Ilustracija foto: AP/Ilustracija

Dete koje pokazuje interesovanje za muziku, a ima i smisla za nju, nije loše upisati da vannastavno uči da svira neki instrument, kao na primer gitaru, harmoniku, flautu, klavir. Za dva časa nedeljno škole naplaćuju 3.200 dinara, a ovakve muzičke škole često daju popust na drugo dete iz porodice, pa ono plaća članstvo 2.000 dinara.

Suzana Trajković

Bonus video:

01:29 KROJAČEVA ŠKOLA I FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO ORGANIZUJU BESPLATNU EDUKACIJU ZA RODITELJE Sve o bezbednom prisustvu na internetu