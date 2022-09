HEROJ SA PAŠTRIKA IZGUBIO SVE: Sa ženom i 4 sina živi u kući staroj 100 godina, nemaju kupatilo i spavaju na dva kreveta (FOTO)

Priča heroja sa Paštrika i njegove šestočlane porodice Marković iz sela Provo u Vladimircima izazvala je veliku tugu zbog uslova u kojima žive.

– Ranjen sam 30. maja 1999. godine u selu Planeja. Iako sam imao sedam gelera u telu spasavao sam iz ruševina ranjene i povređene saborce – priča Stojić Marković.

Nakon rata, odlučio je da se vrati u svoje selo i svoj život nastavi "ispod radara" javnosti ali i ratnih drugova. Ipak, posle 22 godine, ratni drugovi su ga pronašli zahvaljujući udruženju "Herojska 549. motorizovana brigada Car Dušan Silni" koje mu je dodelilo priznanje za čuvanje i negovanje borbene tradicije.

foto: Instagram/srbizasrbe

Iz prvog braka Stojić ima dve ćerke, dok u drugom braku sa suprugom Radom ima četvoricu sinova: Stefan (14), Ognjen (12), Filip (10) i Ivan (2).

– Pripremajući drva za zimu u obližnjoj šumi, video sam dim koji se širio iz pravca kuće. Nažalost, zbog loših instalacija desio se požar u kojem je kuća potpuno izgorela. Ostali smo samo sa odećom na sebi – priseća se otac požara koji je Markovićima za nekoliko minuta uzeo sve što su imali.

Nedavno preminuli general-major Božidar Delić je pokrenuo akciju pribavljanja prve pomoći u kojoj se uključilo i udruženje veterana "PJP". Sa 500 dolara pomogao je i gospodin Miloš Šupica iz humanitarne organizacije "Spasimo našu decu”. Zahvaljujući fondaciji "Humano srce Šapca” imali su privremeni smeštaj u okolini Šapca.

Na kraju, nastanili su se na dedovini njegove žene u stoletnoj kući koja ima samo dve prostorije bez kupatila. Na dva kreveta spava njih šestoro – majka i najmlađi sin u jednom, a otac i trojica najstarijih sinova na drugom.

– Opština nam je dodelila plac radi izgradnje kuće i opredelila je 500.000 dinara za građevinski materijal. Ugovorom sam se obavezao da ću završiti objekat u roku od dve godine. Nažalost, ne znam da li ću uspeti u tome, s obzirom da živimo od 18.000 dinara dečijeg dodatka i mog nadničenja – rekao nam je na kraju razgovora otac Stojić.

foto: Instagram/srbizasrbe

Iako je ratni vojni invalid i heroj sa Paštrika, nije uspeo da ostvari taj status jer je u kući izgorela kompletna dokumentacija. Nada se da će uz pomoć svojih saboraca uspeti da iz vojnog arhiva i bolnice pribavi dokumentaciju.

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe poziva sve ljude dobrog srca da zajedno sa nama pomognu porodici Marković da izgrade svoj novi dom!

SRBIJA

SMS na 7763 (200 dinara) 2. Račun: 160-279491-71 3. Pay Pal 4. Devizni račun 5. Popunite zahtev za Platimatiktrajni nalog (mesečna pretplata) REPUBLIКA SRPSКA 1. Poziv na broj 17763 iz fiksne i mobilne telefonije (2 КM) 2. Račun: 56201281300241-58 (NLB razvojna banka) 3. Pay Pal

CRNA GORA

1. Račun: 510-91548-03 (Crnogorska komercijalna banka) 2. Pay Pal

SAD

1. Donatorska platforma (kreditne kartice, tekući račun) 2. Pay Pal 3. Lični ili biznis ček na: Serbs for Serbs, Po Box 34206 Chicago, IL 60634 *svi donatori ostvaruju pravo na poreske olakšice

КANADA

1. Pay Pal 2. Putem čeka na: Serbs for Serbs Canada, 635 The Queensway, Lower Level, Toronto, ON, M8Y 3B3 3. E-transfer na: donate@serbsforserbs.ca *svi donatori ostvaruju pravo na poreske olakšice

NEMAČКA

1. IBAN: DE84 7606 0618 0002 7519 92 2. Pay Pal 3. Pošaljite tekst SZS na 81190 (2.99 evra) *svi donatori ostvaruju pravo na poreske olakšice

ŠVAJCARSКA

1. Кonto: 61-335679-5 IBAN:CH57 0900 0000 6133 5679 5 Max-Högger-Strasse 6, 8048 Zürich 2. Pay Pal 3. Pošaljite tekst SZS 20, SZS 45, SZS 90 itd. na 488 (moguć iznos donacije od 1 do 99 CHF) 4.Twint *svi donatori ostvaruju pravo na poreske olakšice

AUSTRIJA

1. IBAN:AT97 3200 0000 1036 4339 SWIFT/BIC: RLNWATWW Customer: Org. f. hum. Hilfe – Srbi za Srbe Кalvariengürtel 39/6, 8020 Graz Austria 2. Pay Pal 3. Poziv na broj 0901 300 201 iz fiksne i mobilne telefonije (3 evra)

ŠVEDSКA

1. SWISH: 1230 133 900 2. Pay Pal 3. Bank Giro: 5302-1077 4. Račun: 5226 1060 858

NORVEŠКA

1. VIPPS broj: 104 414 2. Pay Pal 3. Račun: 1503 83 80483

(Kurir.rs/Ozonpress)