MAŠA JE SVE ODUŠEVILA U POZNATOJ SERIJI, SAD SE BORI ZA ŽIVOT: Očajna majka moli za pomoć "MOLIM TE, MAKIŠA, IZDRŽI" (FOTO, VIDEO)

Maša Artiko (14), mala glumica i balerina, veliki perfekcionista i borac, i dalje se bori za život. Ona je u maju ponovo pala u bolničku postelju jer joj se treći put vratio tumor. Iako ima šanse za oporavak, porodica je na rezervama novca za lečenje i potrebna im je pomoć.

Maša je trebalo da dobije vakcinu koja je napravljena specijalno za nju i koja bi trebalo da stavi tačku na dane provedene u bolnici. Međutim, javile su se nove komplikacije.

"Koliko god da se boriš, moliš, malo je. Iz dana u dan gore je. Nove promene, nove terapije, a snage je sve manje je. Koga da pitam, kad sam mnoga pitanja i odgovore već sebi dala? Teško je. Ne mogu da vas obradujem. Samo što smo došli do vakcina, Maša je izgubila funkciju desne šake. Magnetna rezonanca je pokazala da je u pitanju metastaza na mozgu, iste bolesti. Krećemo sve ispočetka. Kako, ne znam ni sama. Mora da izdrži. Za početak su predviđene radio, pa hemoterapije. Treba nam podrška da izguramo ovo do kraja", napisala je Mašina mama Svetlana na svom fejsbuk profilu.

Maši je 3. septembra u poslepodnevnim satima pozlilo. Urađen je CT. Došlo je do krvarenja. Prebačena je na intenzivnu negu i hitno operisana. Tumor je uklonjen.

Mašina majka juče je uputila apel pun očaja.

"Dragi prijatelji, molim vas, razumite. Nemamo ništa od lajkova. Delite moju objavu da je vidi što više ljudi, da se pošalje što više poruka. Neću uspeti, posle samo tri meseca, opet da platim operaciju, nove hemoterapije i zračenja. Maša mora da izdrži ovo. Jaka je kao stena, bori se kao lav, ali moram i da platim sve predviđeno i već urađeno. Znam da sve ovo dugo traje, da ste se umorili, ali ja nisam. Moram, ne mogu sama, bez podrške svog naroda. Molim te, Makiša, izdrži. Osim vas, narode moj, ima li još ko da me čuje, a trebalo bi, pre svih vas, da reaguje. Maša je dete Srbije", dodala je Svetlana.

Glumila u poznatoj seriji

Maša je članica Omladinskog pozorišta Dadov i dve godine je išla tamo, pre nego što se razbolela. U međuvremenu je dobila ulogu u "Urgentnom centru". Glumila je ćerku glavnog doktora, kog je glumio Marko Janjić.

- Ona je bila toliko srećna i uzbuđena. Ona obožava glumu, to je njen san. Sad priča koju će gimnaziju da završi i da će da upiše FDU. Uživala je na snimanjima, bila im je miljenica tamo. Bez obzira na to koliko je trebalo da se pojavljuje za svoju ulogu, stalno je odlazila na snimanja, i kad nije bilo potrebe. Za jednu scenu je ostajala sa njima po čitav dan, sa Bosiljčićem, Markom Janjićem, Draganom Mićalović... Oni su pravili šou - priseća se.

Kako kaže, Marko Janjić je postao član njihove porodice. Bili su bliski i ranije, a veza među njima postala je još jača, kada se Maša pred kraj snimanja, 2018. godine, razbolela.

- Marko je non-stop tu tokom, ali je bio i pre svega ovoga. Stalno smo na vezi. On sa svojom porodicom dolazi na Mašin rođendan. Dva-tri puta nedeljno se ili čujemo ili dopisujemo. On ima svoje obaveze, ali ne može da ne nazove. Ja sam anonimus, moje dete nije. Ona je bila i u seriji, sama po sebi nađe svoje mesto. To što je imala devet godina kad je snimala sa njima, to nju nije interesovalo. Ponašala se najnormalnije, družila se s njima, igrala, pevala. Govorila sam joj: "Nemoj tako ipak su to Marko Janjić, Ivan Bosiljčić...", a ona bi mi odgovorila: "Pa to su, mama, moje kolege". Ona smatra da je ona na istom mestu kao i oni - sa osmehom priča majka.

Kako dodaje, kada se Maša posle prvog lečenja vratila u školu, Luka Raco, Dragana Mićalović i još nekoliko glumaca otišli su u njenu školu. Tražili su njenu učionicu, a onda su ušli kako bi je izveli napolje.

- Šou su pravili sa njom. Nažalost, svoju slavu je iskusila na ovaj način. Ne možemo to da promenimo.

Šarmirala i lekare

Kada su bile na prethodnom lečenju, Maša je, posle operacije, kad je počela da prima terapiju, igrala Užičko kolo sa stalkom za infuziju.

- Ne možete da verujete koliki je ona borac. Doktori su ovde oduševljeni njom. Ona prati nastavu, kad ima kontrolni tera me napolje jer ne može da se skoncentriše kad je neko gleda. Govorila sam joj "kakva škola", imala je jako tešku operaciju, terapije su same po sebi grozne, prati ih mučnina i druge nuspojave. Ali ona kaže da je njoj tako lakše jer ne razmišlja o tome. Kada ništa ne radi, odmah joj je muka i odmah joj je teško. Mnogo čita knjige, instalirali su joj da gleda filmove - priča majka.

Doktori se, kaže, "svaki kad uđu tokom vizite hvataju za glavu".

- Pitaju je šta radi, a ona kaže: "Učim školu, ne mogu da budem glupa". Dobro priča engleski, komunicira s njima na engleskom. Rekla je da joj više ne treba prevodilac. Ovo je poslednji put da smo ovde, ne očekujem da ćemo da se vraćamo. Očekujem da završimo borbu i zaokružimo ovo kao uspešno lečenje. Ovaj put kad je saznala da joj se vratio tumor bila je tužna, razočarana, ljuta. Uplašila sam se za nju, psihički je pala. U jednom momentu sam mislila da neću moći da je povratim, da će ona dete prosto da mi se ugasi u svemu ovome. Psihičko stanje u ovakvoj vrsti lečenja je jako bitno. Samo je u jednom momentu ustala i rekla: "E, pa neće! Sad će svi da čuju i da vide ko je Maša Artiko". Samo sam je pitala da li se borimo, ona je rekla "Da, borimo se!" Preznojim se čim se setim toga - dodaje.

foto: Budi human

Kako kaže, malo je nervira što joj je ćerka perfekcionista jer "ne može da bude perfekcionista u ovakvim stvarima".

- I inače je tačna, borac je. Ne dozvoljava da dobije četiri u školi, kaže nastavnicima da neće da dobije četiri, da zna da je zaslužila, ali da hoće da nauči za pet. Ona uspe da ubedi nastavnika da treba da nauči za pet. Ne može da prihvati. Pitam je što je takva, kažem da nije strašno i da dobije jedinicu. Kažem joj kako je njena mlađa sestra ambiciozna, ali je opuštena. Kažem vidi Stašu, ona kad dobije lošu ocenu, sutra već popravi, ona kaže: "Ja sam ja, nisam ona, ja neću četvorku". Ima svoj stav za sve - zaključuje Svetlana i ističe da je ponosna samohrana majka.

Maši možemo da pomognemo na sledeće načine:

Slanjem SMS poruke: Upišimo 484 i pošaljimo SMS na 3030

Slanjem SMS poruke iz Švajcarske: Upišimo human484 i pošaljimo SMS na 455

Uplatom na dinarski račun: 160-503235-79

Uplatom na devizni račun: 160-54000026517-86

IBAN: RS35160005400002651786

SWIFT/BIC: DBDBRSBG

Skeniranjem NBS IPS QR kod-a na vašoj mBanking aplikaciji: NBS IPS QR kod

