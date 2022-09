PATRIJARH POSLE MOLEBANA ZA SVETINJU PORODICE: Protivimo se takozvanom Europrajdu, to nisu vrednosti sa kojima hoćemo da živimo!

Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije večeras je u Hramu Svetog Save na Vračaru služio moleban za svetinju braka i porodice, slogu i mir u našem narodu.

Patrijarh Porfirije je posle molebana pozdravio sveštenstvo i narod.

- Deco Svetoga Save i Svetoga kneza Lazara. Deco velikih slavnih otaca i praotaca naših, podvižnika, mučenika i svedoka pravoslavne vere. Dobro ste došli u okrilje Hrama Svetoga Sava. Dobro smo došli, i dobro smo se sabrali večeras. A jedna nas je misao i želja sabrala i okupila u ovom broju, pred sabornim hramom čitavog srpskog pravoslavnog naroda. Ta misao i ta želja jednostavna je - Da budemo ono što jesmo, da budemo ono što su bili naši preci, da to isto budu i naša deca. To da budemo. Da budemo ono što zapravo jesmo od kada za sebe znamo. Da budemo ono što je volja Božija, ono što Bog hoće od nas, a ne ono što ljudi pokušavaju da dobiju. Da se molimo braćo i sestre za svetinju braka, za slogu, za jedinstvo, zato smo se sabrali, da se pomolimo Bogu - poručio je patrijarh.

Poglavar SPC je rekao da u našim životima sve mora da počinje i završava se molitvom.

- Mi pravoslavni hrišćani u molitvi prepoznajemo neizmernu silu i snagu. Molitva je i prostor prisustva Božijeg među nama i u nama. Juče sam braćo i sestre služio liturgiju u Jasenovcu, a juče u Lici, u Medaku, gde su živote izgubili mnogi nevini ljudi 1993. godine. A samo pre nekoliko dana sam bio u Sent Andreji, u Mađarskoj. Nekoliko dana pre toga u Herceg Novom. Ali u poslednja dva-tri meseca obišao sam mnoge naše eparhije i služio tamo. Od Kosova preko Republike Srpske, i naravno sve ovde do Srbije. Širom Srbije služio sam i sabirao se sa našim narodom, molio se Bogu zajedno sa njim. I gde god da živimo, nezavisno od državnih i političkih granica, nezavisno od toga, sve nas povezuje jedna ista vera pravoslavna. Sve nas povezuje jedna i ista Srpska pravoslavna crkva - istakao je patrijarh Porfirije.

On je dodao i da nas povezuje isti sistem vrednosti, i da nas je pravoslavna vera oblikovala kroz vekove - od Svetog Save, preko Kosovskog zaveta, Svetog kneza Lazara, pa sve do danas.

- Oblikovalo nas je Jevanđelje Hristovo, reč i zapovest Božija, i Hristovo učenje. Jevanđeljem smo gradili i izgradili svoj način života, i svoj sistem vrednosti. Tim sistemom vrednosti organizujemo svoj privatni, porodični, društveni, kulturni život. Na tom sistemu vrednosti formiran je naš javni moral. Tim sistemom vrednosti gradimo odnose među sobom, ali i sa drugima i drugačijima. Jednom rečju gradimo i negujemo ono što mi jesmo. Gradimo svoj identitet. To je braćo i sestre pravoslavni, hrišćanski identitet i jevanđeljski sistem vrednosti. A u centru tog sistema nalazi se ljubav prema Bogu i prema bližnjima. Ali ne sentimentalna površna ljubav, nego ljubav koja je odgovornost prema svetinji života i spasenju. Nismo samo biološka bića pozvana na ovaj svet da imamo svoj početak i onda potpuno besmisleno da iz njega iščeznemo. Stvoreni smo za večnost, a u tu večnost nas vodi naša crkva i jevanđeljski sistem vrednosti - rekao je patrijarh.

Poglavar SPC je poručio i da mi nikome ne namećemo ono što je naš način života, ali isto tako, i ne želimo da nam bilo ko sa bilo koje strane sveta, nameće svoje vrednosti, svoj pogled na svet i način života.

Posle tih reči patrijarha okupljeni narod ga je pozdravio gromoglasnim aplauzom, uzvikujući "Aksios" - "Dostojan".

- Nećemo da nam bilo ko kaže šta mi treba da budemo. Jer nama je mera i kriterijum Hristova reč, Božija reč. Hristos nam daje putokaze, a to se zovu zapovesti njegove. Govori nam šta je dobro, a šta nije. Šta je crno, a šta belo. Šta je Bogom ustanovljeno kao prirodno, a šta je neprirodno. Ili kako Sveti Maksim Ispovednik kaže protivprirodno. Božija reč nam već na početnim stranicama Svetog pisma otkriva jednostavno - Da je Bog stvorio dva pola, kao muško i žensko, i da je blagoslovio brak i porodicu. Na takvom Bogom blagoslovenom braku, i na takvoj porodici, je izgrađeno društvo i civilizacija kakvu poznajemo. Ne samo ovde, nego i u Evropi. Sama reč porodica u srpskom jeziku je jednostavna, i jasna. Ona je jasna po svom značenju, i kazuje nam da muško i žensko, pokrenuti ljubavlju, u želji da budu jedno stupaju u zajednicu i da bi imali porod. Porodica je jedan od plodova braka između muškog i ženskog - poručuje patrijarh.

On ističe da postoje i brakovi u kojima nema poroda, i dodaje da ni u tom slučaju brak ne gubi svoju punoću i smisao.

- Pošto ostaje najvažniji cilj zbog kog smo došli u svet. A to je ljubav, i u braku da budemo jedno. Znamo šta je muško, a šta je žensko. Znamo i šta je brak. Ali za nas, pravoslavne hrišćane to se podrazumeva. Tu nisu potrebna nikakva objašnjenja, pošto je Hristova reč jednostavna, upućena svakom čoveku. Ali danas smo suočeni sa talasima, sa cunamijem i najezdom mnogih novih sistema vrednosti, koji se nasilno, agresivno, ili pak mekom moći i nevidljivim radovima ispod radara, nameću sa ciljem da uruše svaki postojeći prirodni ili civilizacijski poredak. Da uspostave rekli bi obrazovani ljudi novu paradigmu. Nova pravila. U tom vrtlogu, namera je da se poruše identitetski temelji i stubovi pojedinca i zajednice. Da sve postane relativno, krhko i fluidno, kao da hoće da nam kažu da sve što smo do sada znali više odjedanput ne važi, i da smo hiljadama godina živeli pogrešno - rekao je patrijarh.

Patrijarh Porfirije kaže da epilog ovih ideologija posthumanističkog društva nije samo da izgubimo ideju šta je muško, šta je žensko, a šta brak, nego da na kraju nećemo moći sa sigurnošću da kažemo ni šta je to čovek.

- Znam da će me prozivati za ove reči, ali neka im za prozivke, hajem samo za to, zajedno sa svima vama, šta će Bog reći. Naravno da sve navedeno zvuči gordo. Ne zato što smo im mi smetnja, ili zato što imamo drugačiji stav i gledište. Vaše opredeljenje za Jevanđelje Hristovo, za istinu o muškom i ženskom, i za istinu o braku, izobličava njihove stranputice. Tom i takvom duhu smeta Hristos braćo i sestre. Čitali smo Jevanđelje i znamo kada je Gospod bio u Gadarinskim krajevima, oterali su ga i rekli: "Smetaš nam i kvariš nam biznis". Pokvario je njihovu ideju da su komfor i slava najvažniji na svetu. Smeta im Isus zato što je rekao: "Da nisam došao ne bi greha imali". Ali budući da je Isus došao i rekao šta je istina, a šta laž, tom duhu prepreka je sam on i crkva. Taj duh novih ideologija hoće te vrednosti, ako ne da ih ukloni, ono bar da ih relativizuje i razvodni - kaže poglavar SPC.

On ističe i da postoji duh i unutar crkve koji hoće da relativizuje Božiju istinu.

- Nije svaka sloboda spasonosna i smislena. Otuda je za nas pravoslavne hrišćane, neprihvatljiva LBDŽTQ+ ideologija. Ali govorimo kao hrišćani, i zato podvlačimo i dodajemo, da smo istovremeno protiv svake vrste nasilja, prezira, progona i žigosanja i onih koji dele te ideje. Pogotovo ako se nasilje čini u ime crkve i Hrista. Znam da ima mnogo ljudi iz te populacije koji su bolji od mene, ali nose svoj krst i bore se sa svojim iskušenjima, i nisu ni za kakva paradiranja. Mi im ne sudimo i ne optužujemo ih. Bog je sudija svima, pa i nama ovde sabranima. Kao hrišćani molimo se i za njih, da dođu poznavanju istine i reči Hristovih. Molimo se za to, ne mešamo se u to kako ko organizuje svoj život. Ovde nije reč o ličnom našem odnosu prema bilo kome konkretno. Reč je o tome da ne možemo prihvatiti bilo čije slabosti, sklonosti i lične izbore, koji nisu u skladu sa poretkom koji je Bog ustanovio, a koji se propagiraju i nameću kao nova društvena norma i pravilo. Ne možemo prihvatiti da se mediji, prosveta i kultura, ali i političke ustanove, pretvore u sredstva stalnog psihološkog i moralnog pritiska, u službi nasilnog socijalnog inženjeringa - rekao je poglavar SPC.

Patrijarh kaže da smo već suočeni sa plodovima tihog inženjeringa LDŽBT ideologije.

- Ovih dana smo saznali da su u udžbenike osnovne škole, daleko od oka javnosti, unete lekcije koje propagiraju rodnu ideologiju. Ko je to učinio. Da li je neko vas, čija deca idu u škole, pitao nešto o tome. Da li ste vi saglasni sa tim. Ako vas pak nije pitao, a ja znam da nije, tražimo od nadležnih organa da se odmah iz upotrebe povuku svi udžbenici, priručnici i pomoćna nastavna sredstva u srednjim i osnovnim školama, u predškolskim ustanovama u kojima postoje takve lekcije.

A zamislite tek do kog apsurda dovode ovi novi vetrovi. Dok sa jedne strane imamo zakone, koji daju apsolutno pravo majkama da odlučuju o tome da li će njihovo dete ugledati svetlost dana ili ne, da li će se roditi ili ne, a decenijama sam ispovedao narod u manastiru Kovilju. I znam kakav je bol svakoga ko je prošao kroz to. Siguran sam da je Bog taj bol uračunao kao prilog na putu preobražaja i spasenja. A sa druge strane, u državama u kojima su ovi trendovi postali normalni, imamo zakone koji istim tim roditeljima zabranjuju da ako imaju muško dete, vide ga kao muško i oslovljavaju ga kao muško, da svome sinu kažu "Sokole", ili ako imaju devojčicu, nisu u prilici i ne smeju po zakonu da neguju tu svoju devojčicu da bude buduća devojka i majka - kazao je on.

Patrijarh Porfirije dodaje da to nisu vrednosti koje mi živimo i sa kojima hoćemo da živimo.

- Stoga je razumljivo braćo i sestre što se protivimo takozvanom Europrajdu, što se protivimo paradiranju ulicama grada Bogorodičinog, prestonog grada Beograda. Videli smo već, i nemamo potrebu više da gledamo. Videli smo kako u evropskim prestonicama opsenim ponašanjem ismevaju i vređaju sve što se smatra najčistijim u našem narodu i u drugim narodima. Ali smo protiv Europrajda kao takvog, jer je očigledno da mu nije samo do šetnje i provoda, već da preoblikuje društvo - naše društvo, naše vrednosti, naš način života. A da to mi nismo tražili. Braćo i sestre, neki kažu siguran sam, ne dubinski u sebi razmislivši, da je ovo što mi činimo krstaški rat. Dobro mi znamo šta su krstaški ratovi. Znaju to pravoslavni narodi. Znaju i ko je vodio krstaške ratove. Mi smo bili objekti krstaških ratova. Ali i to iskušenje i tu nevolju smo prevazišli verom i Jevanđeljem. A da li mi vodimo krstaške ratove ako sedimo u svojoj kući. Pa nismo mi otišli u drugu državu ili među drugi narod, da mu čak ni milom a kamoli silom namećemo svoj pogled na svet, svoj način života i svoje vrednosti - kazao je patrijarh.

Poglavar SPC ističe da smo bezbroj puta u istoriji bili podvrgnuti pokušajima da se odreknemo sebe i da ne budemo ono što jesmo, a da smo tu, živi i zdravi, sa glavom na ramenima, i dalje ono što smo bili.

- Drugi su došli u našu kuću i nama propagiraju svoje ideje. Potkradaju ih nam, nameću ih, i oni hoće da nam kažu šta treba da budemo i kakvi treba da budemo. Mi smo oni koji su izloženi nasilju. Siluju nam pamet, i siluju nam dušu. Hteli bi, ali neće moći. I braćo i sestre, mogao bih sa vama do ujutru ovde biti, i više od svega bih voleo da imamo svenoćno bdenije i molitvu, onako kako to čine manastiri po Svetoj Gori i Srbiji. Da se molimo za čitav svet i za sve ljude. Da se molimo da nam Bog da mir i zdravu porodicu, slogu i jedinstvo, jer imamo mnogo iskušenja i problema. I zato je potrebno da budemo jedno u veri i dobru. Da se molimo za našu posrnulu braću, sa svakim našim padom i grehom. Živeli, neka Gospod blagoslovi sve vas, i vaše porodice, i sve ljude koji žive u ovom divnom gradu, i braću i sestre širom naše predivne Srbije. Neka dođe mir na ceo svet. Gospod da bude sa vama - završio je svoju besedu patrijarh.

Narod je patrijarha Porfirija na kraju besede pozdravio uzvicima "Dostojan", kao što su to činili i dok je poglavar SPC govorio sa bine.

On je na kraju dodao da će u hramovima širom Srbije svako veče biti služeni molebani za svetinju braka, a ako zatreba sabiraće se opet sa narodom, koliko god puta treba, na ovakvim molitvama.

