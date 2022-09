UMRLA ŽENA KOJU SU OSTAVILI DA ŽIVA TRUNE I DA JOJ IZ RANE IZLAZE CRVI: Evo koliko godina robije preti porodici zbog zanemarivanja

Žena (59) iz okoline Majdanpeka, koju je porodica ostavila u hladnoj ostavi da živa truli dok su joj iz rane izlazili crvi, preminula je u ranim jutarnjim časovima u Opštoj bolnici u Majdanpeku, gde je smeštena nakon što je Kurir objavio tekst o njenoj sudbini. Članovima njene porodice zbog zanemarivanja sa smrtnim ishodom preti do osam godina zatvora!

Informacije koje smo imali dostavili smo odmah Centru za socijalni rad u Majdanpeku, a oni su uputili seoskog lekara, koji je ženu pronašao u veoma lošem stanju i "dosta zanemarenu".

Centar za socijalni rad u Majdanpeku obavešten je o smrti zanemarene žene, a kako saznajemo, do zaključenja ovog broja niko od njene porodice nije kontaktirao s njima. Na pitanja šta je do sada ustanovio CSR o ovom slučaju, kao i ko će organizovati sahranu preminule žene, nismo dobili odgovor.

Doktor Marko Radulović, direktor Opšte bolnice u Majdanpeku, potvrdio je da je pacijentkinja preminula u ranim jutarnjim časovima, kao i da je CSR obavešten. - Ne možemo davati dodatne informacije zbog Zakona o zaštiti i pravima pacijenata - naveo je on.

Kako nezvanično saznajemo, policiji u Boru za sada nije podneta nikakva prijava. - Ženu niko nije ubio niti maltretirao, policija za sada neće reagovati. Ukoliko Centar za socijalni rad podnese prijavu za zanemarivanje, policija će ispitati slučaj - naveo je naš izvor.

Advokatica Tamara Radojčić, saradnik advokatske kancelarije Simović iz Beograda, smatra da bi javni tužilac trebalo da ispita ovaj slučaj i da vidi da li ima osnova za pokretanje postupka.

- Ukoliko je gospođa bila u vanbračnoj zajednici, onda je to krivično delo kršenje porodičnih obaveza iz člana 196 Krivičnog zakonika, i to teži oblik, sa smrtnom posledicom, za koje je zaprećena kazna zatvora od jedne do osam godina zatvora - objašnjava naša sagovornica i dodaje da su članovi porodice dužni da brinu jedni o drugima:

- Ukoliko čovek kod koga je boravila nije njen vanbračni suprug, onda možda može da bude reč o krivičnom delu nepružanja pomoći iz člana 127 Krivičnog zakonika, i to opet teži oblik, sa smrtnim ishodom, za koji je zaprećena kazna od tri meseca do tri godine zatvora. Ko ne pruži pomoć licu koje se nalazi u neposrednoj opasnosti za život, a bez opasnosti po svoj sopstveni život, čini ovo krivično delo.

Zoran Pašalić: Utvrdićemo ko je odgovoran Zoran Pašalić foto: Kurir televizija Zoran Pašalić, zaštitnik građana, nakon što smo ga uputili u slučaj, pokrenuo je postupak kako bi se utvrdilo čija je odgovornost. Obavestili smo ga da se sve završilo smrtnim ishodom. - Još uvek nije istekao rok za dostavljanje izjava nadležnih organa, rok za to je još nedelju dana. Sigurno nećemo stati samo na njihovom izjašnjenju, već ćemo nastaviti postupak dok se ne utvrdi ko je odgovoran - rekao je Pašalić za Kurir.

Podsetimo, nakon objavljivanja tekstova pozvao nas je nevenčani suprug pomenute žene i pretio tužbom, govoreći da joj je on stanodavac, kao i da je kontaktirao s Centrom za socijalni rad tražeći pomoć, ali za svoje tvrdnje nije dostavio obećane dokaze.

Ona se u januaru šlogirala, a nakon toga je ostala i nepokretna. Tada su klinički nalazi i ispitivanja pokazali da se radi o stanju infarkta mozga s posledičnom levostranom slabošću, poremećajem govora i mentalnim smetnjama, a uz to se u izveštaju, u koji je Kurir imao uvid, navodi da je pacijentkinja odbila bolničko lečenje.

Naš sagovornik tada je naveo i da je ona tako bolesna smetala nevenčanom suprugu i njegovoj deci, te da su je smestili u hladnu i zapuštenu ostavu, u kojoj su ranije držali zimnicu. Nisu je ni kupali, već su je samo prskali sprejom kada se pojavio dekubitis od ležanja.

